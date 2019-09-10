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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.09.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Marmara Denizi’nde palamut yok, hamsi çok

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Marmara Denizi’nde palamut yok, hamsi çok

Av sezonunun açılmasıyla birlikte balıkçılar Vira Bismillah diyerek çalışmaya başladı. Ancak Marmara Denizi'nde balıkçılık yapanlar palamudun az olmasından yakındı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 1 Eylül itibariyle Vira Bismillah diyerek denizlere açılan balıkçılar bu sezon balığın az olmasından yakındı. Balıkçılar, Marmara Denizi’nde palamudun yok denecek kadar az olduğunu ve çoğunlukla hamsi avlandığını söyledi.

Mudanya’da 1 Eylülde av yasağının kalkmasıyla birlikte balıkçılar Vira bismillah deyip denize açıldı. Ancak balıkçılar, dumandan umduğunu bulamadı. Marmara Bölgesinde özellikle palamut balığının az olmasından yakınan balıkçılar, çoğunlukla hamsi balığı avlanabildiğini söyledi.

’SEZON BEKLENTİNİN ALTINDA İLERLİYOR’

Mudanya Balıkçılar ve Denizciler Derneği Başkanı Çetin Ateş, "Bu sezon balık kıtlığı var. Hamsi ve istavrit tutulabiliyor sadece. Palamudun kendini göstermesi lazımdı, ancak palamut yok. Lüfer kendini tek tük gösteriyor. Sezon beklentinin altında ilerliyor. Kasım ve Aralık ayında, sular soğursa balıklar bollaşabilir. Marmara Denizinde genel itibariyle hamsi avlanıyor” dedi.

PALAMUT YOK, HAMSİ VAR

Balıkçı Erhan Öncü ise, Marmara açıklarında hamsi, istavrit ve sardalya var. Balık genel olarak az, ne çinekop, ne palamut. Palamut özellikle yok. Bu sene kesinlikle olmayacak gibi görünüyor. Karadeniz Bölgesi'nin havalar soğuduktan sonra biraz destek olması lazım. Karadeniz'de balık olursa, fiyatlar belki düşebilir ve buraya yansır. Geçen sezon hamsimiz yoktu. Bu sene hamsi var. Bir tek eksiğimiz palamut. Palamut ağustos ayında başlardı, ekimin sonuna kadar devam ederdi. İlerleyen haftalarda palamudun olmayacağına kesin gözüyle bakılıyor, çünkü ağustos ayında hiç palamut göremedik” dedi.

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