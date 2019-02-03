Marketten markete para transferi
MİGROS ve Gönder-Al Ödeme Hizmetleri bir iş birliğine imza attı.
Para transferi hizmeti kapsamında para gönderme ve para alım işlemleri artık tüm Migros mağazalarının kasalarından, banka hesabına ihtiyaç duymaksızın, mağazaların açık olduğu saatler içerisinde gerçekleştirilebiliyor. Böylece banka hesabı olmayan tüketiciler de market alışverişleri sırasında birbirlerine para gönderip alabilecek. Hizmet kapsamında 2 bin TL’ye kadar olan işlemler, tüm Migros ve Macrocenter mağazalarının kasalarından yapılabilirken, 2 bin ile 7 bin TL arasındaki para transferi işlemleri ise seçili 450 Migros mağazasının danışma bankosundan yapılabilecek. Ayrıca, seçili 450 mağazadan 2 bin TL’ye kadar olan işlemler için IBAN’a da gönderim olabilecek. Sadece nakit olarak yapılabilen işlemler karşılığındaki hizmet ücreti, kredi kartı, Money ve nakit olarak ödenebiliyor.
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