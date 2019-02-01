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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
01.02.2019 - 08:48, Son Güncelleme:

Marketlere şok denetim! Gıdalar tek tek incelendi

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Marketlere şok denetim! Gıdalar tek tek incelendi

Vatandaşların sağlığını riske atacak olan gıda ürünlerine ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığı denetim gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara’da ve ülke genelinde vatandaşın sağlığını tehlikeye sokacak A’den Z’ye tüm gıda ürünlerinde geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. 

Vatandaşların sağlığını etkileyecek gıda ürünleri, Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş bir denetime tabi tutuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk, Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz’ın koordinesinde gerçekleşen denetimlere, çok sayıda personel katıldı. Ankara'nın toptan satış yapan büyük marketlerinin gezildiği denetimde, özellikle et ve şarküteri reyonları didik didik edildi. Sergilenen ürünler, muhafaza koşullarından, bulunduğu dolapların ısı derecesine, hijyeninden, ürünün üretim firmasına, barkodundan son kullanma tarihine kadar geniş yelpazede denetimden geçirildi. İsmi yeni duyulmuş gıda ürünlerinden numuneler alınarak, incelenmek üzere Orman ve Tarım İl Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderildi. Denetim esnasında marketlerde alışveriş yapan vatandaşların nabzı da tutuldu. Genel Müdür Selçuk, ara sıra vatandaşlara markette bulunan ürünlerin kalitesinden ve hizmetten memnun olup olmadıklarını sordu. Kimi vatandaşları bilgilendiren Selçuk, reyon arkasında görev yapan çalışanlara hijyen konusunda dikkat edilmesi uyarısında bulundu. 

ÜRÜNLER TEK TEK KONTROL EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk, denetime ilişkin yaptığı açıklamada, “Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile birlikte Ankara'daki marketlerde vatandaşlarımızın alışveriş yaptığı yerlerde gıdaların denetimi ile ilgili bir çalışma yürüttük. Yıllık kontrol planları çerçevesinde, Türkiye’de bütün gıda üretimi, işlemi, depolama, paketleme, toplu tüketim ve satış noktalarını periyodik olarak denetliyoruz. Denetimlerde uygunsuzluklara ilişkin yerinde eğitim anlamında, satıcıları da bilgilendiriyoruz. Hijyen anlamında denetim yapıyoruz, gıdaların kalitesi anlamında; gıdanın bozuk olup olmadığı konusunda, taklit ve tağşiş var mı, yok mu o anlamda bir denetim faaliyeti gerçekleştirdik” dedi.

2018’DE 1 MİLYON 200 BİN DENETİM

Türkiye sathında 6 bin 800 personel ile her gün bu denetimleri gerçekleştirdikleri bilgisini veren Selçuk, “Bizim kamuoyundan talebimiz şudur; izlenebilirliği olmayan ürünlere itibar etmesinler, herhangi bir ürün satın alırken, bir tereddüt veya şüphe yaşıyorlarsa; ALO 174 hattına ihbar ederlerse, biz de gerekeni yaparız. Bizim amacımız; tüketicimizin uygun ve kaliteli ürüne ulaşmasını sağlamaktır. Öte yandan, 2018 yılı içerisinde 1 milyon 200 bin denetim faaliyeti de gerçekleştirdik” diye konuştu.

HİJYENİK OLMAYAN İŞLETMELERE 11 BİN 368 TL İDARİ PARA CEZASI

Ankara Tarım İl Müdürlüğü’nden denetimlerle ilgili yapılan açıklamada, özellikle gün içerisinde yapılan denetimlerde; peynir, yoğurt, tereyağı süt ürünleri, taze meyve ve sebzeler, salça, reçel ve bal ürünlerinin kontrollerinin 190 işletmede yapıldığı ve 70 civarında gıda ürününün numunesinin incelenmek üzere laboratuvarlara gönderildiği belirtildi. Açıklamada, “Numunelerin analiz sonuçlarına göre de mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemler yürütülecektir. Bu numunelerin incelenmesi sonucunda asgari teknik ve hijyenik şartları uygun olmayan işletmelere ürün başına 22 bin 742 TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, asgari teknik ve hijyenik şartları uygun olmayan işletmelere ise 11 bin 368 TL idari para cezası uygulanmaktadır. İl Müdürlüğü olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ankara halkının sağlığını tehlikeye atacak ürünlerin üretim ve satışına izin vermeyeceğiz, sağlıklı gıdayla beslenebilmesi için denetimlerimizi aralıksız olarak sürdüreceğiz” bilgisine de yer verildi.

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