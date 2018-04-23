Market devi saatler içinde iflastan kurtuldu
Türkiye’nin en büyük perakende zinciri oyuncularından Makro Market için son kritik karar Cuma günü çıktı. Şirkete yönelik verilen konkordato kararının tasdiki için gözler ticaret mahkemesine çevrildi. Saatler süren duruşmada, bankalar dâhil bir çok firma, konkordato teklifini kabul etmek istemediklerini bildirdi. Son aşamada, bazı alacaklı avukatlarının devreye girmesi ile sorun çözüldü. 650 milyon lira borcu bulunan Makro Market’e ait 73 mağazasının Migros’a satışından gelecek paraya tedbir konulması şartı ile mahkeme, konkordato teklifini tasdik etti. Mahkemenin, teklifi onaylamaması halinde Makro Market’in iflasına karar verilecekti.
SAHİP olduğu 270’i aşkın mağaza ve 6 bin 500 çalışanı ile sektörün önemli oyuncularından biri olan Makro Market, yaşadığı mali darboğazı aşamayınca konkordato talebinde bulunmuştu. Ankara İcra Hukuk Mahkemesi, geçen 20 Kasım’da şirkete yönelik konkordato kararı verdi. Kararın tasdiki için bu kez gözler ticaret mahkemesine çevrildi. Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 20 Nisan’a gün verdi. Sabah 10.00’da başlayan duruşmaya, şirketin ortağı Mehmet, Şeref ve Mustafa Songör kardeşlerin yanı sıra, onlarca alacaklı avukatı katıldı.
BANKALAR DA İSTEMEDİ
Mahkeme Başkanı Giray Algan, alacaklı vekillerine, konkordato tekliflerine yönelik beyanlarını sordu. Bir çok banka avukatı yanı sıra, çok sayıda alacaklı vekili, teklifi kabul etmediklerini söyledi. Gerekçe olarak ise, konkordato koşullarının oluşmadığı, yeterli teminatın bulunmadığı ve projenin uygulanma ihtimalinin bulunmadığı gösterildi.
'MÜVEKKİLLER İYİ NİYETLİ'
Şirket avukatı Fidel Okan ise, müvekkillerinin iyi niyetli olduğunu, tüm borçları ödemek istediklerini kaydetti.
ARADAN SONRA ‘ÇÖZÜLDÜ’
Mahkeme heyeti duruşmaya saat 14:30 gibi ara verdi ve bir sonraki oturum için 15:20 kararlaştırıldı. Anılan arada, bazı alacaklı avukatları yeni bir formül üzerinde anlaştı. Edinilen bilgiye göre, bir kısım alacaklı vekili Fazıl Erat, doğrudan mahkeme başkanı ile görüşerek, konkordato teklifini kabul etme şartlarını paylaştı. İlk oturumun sonuna doğru, büyük oranda riske giren, konkordatonun tasdiki kararı bu görüşme ile yeni bir boyut kazandı.
GELECEK ÖDEMEYE REHİN
Buna göre, Makro Market’e, satışı yapılan mağazalar nedeni ile Migros AŞ.’den gelecek ödemeye rehin hakkı tesis edilmesi ve bu paranın alacaklılara düzenli olarak ödenmesi üzerinde uzlaşıya varıldı. Mahkeme heyeti, bu yöndeki karara alacaklı vekillerinin önemli bir bölümünün de rıza göstermesi ile konkordato teklifini tasdik etti. Böylece, şirket önemli bir dönemeci daha aşmış oldu. Aksi yönde bir karar çıkması halinde şirketin iflasına karar verilecekti.
60 AY İÇİNDE ÖDEYECEK
Mahkemenin kararına göre, Makro Market, borçlarını 21 Mayıs 2018’de başlamak üzere 60 ay içinde ödeyecek. Alacak tutarına da yüzde 40 iskonto yapılmış oldu. Bir başka ifade ile, 1 milyon lira alacağı olan firmaya 600 bin TL, 60 ay içinde ödenecek.
BORCU 650 MİLYON LİRA
Edinilen bilgilere Makro Market’in 650 milyon lira borcu bulunuyor. Söz konusu borcun 370 milyon lirası tedarikçiler, 220 milyon lirası bankalar, 60 milyon lirası kamuya ait. Yüzde 40’lık indirim uygulaması, banka ve kamu alacağı için geçerli değil.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle