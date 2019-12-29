Markalı arsa dönemi

Markalı konut üreticisi olarak bilinen firma şimdi de arsa geliştirip satacak. Arsaların master planını yapan firma taşınmazları parsel ve hisse şeklinde satışa sunuyor. Arsa satışı yapılan ilk proje ise Kırşehir’de yer alıyor. Şirket, Türkiye’nin en büyük 3. baraj gölü olan Hirfanlı Barajı’na 1 kilometre cepheli ‘Nef City 82’ adında yeni bir proje hayata geçiriyor. 2.5 milyon metrekarelik projedeki arsalar 12 bin 818 lira peşinat, 49 ayda 610 liralık taksitlerle satılıyor. 2019 yılını değerlendirmek, yeni dönem hedeflerini konuşmak için bir araya geldiğimiz Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Arsa geliştirip satma işine Anadolu’nun diğer illerinde de devam edeceğiz. İstanbul’a yakın bir yerde de bu tip proje planlıyoruz. Bu şekilde hem güvenli arsa yatırımı yapma imkânı sağlayacağız, hem de alan kişiler hobi evleri gibi yapılarla doğayla iç içe olacak” dedi.

EV İHRACATI YAPACAK

Teknolojiyi ve yeni gelişen sistemleri kullanarak inovatif çalışmalarına önemli yatırımlar yapan Nef, yurtdışına ‘küçük evleri’ taşıyacak. Küçük metrekareli evlerin iç dizaynını Türkiye’de üretip bu evleri konteynerlerle yurtdışına götürüp orada montajını yapacaklarını belirten Timur, “Pilot uygulamayı Almanya’da yapmayı hedefliyoruz. 2 yıldır dünyanın en ünlü tasarımcılarından biriyle çalışıyoruz. Burada hedefimiz evlerde metrekareleri en küçük ayrıntısına kadar kullanmak. Bu yolla hem yurt dışındaki yüksek işçilik maliyetlerini aşağı çekecek, hem de ülkemizdeki tedarikçilerin yurtdışına açılımını sağlayacağız” diye konuştu.

Erden Timur, yılı 900 milyon liranın üzerinde bir ciroyla kapatacaklarını belirtirken, yıl içinde 782 konut satışı gerçekleştirdiklerini söyledi. Timur, “2020’de ciromuzu yüzde 30’un üzerinde artışla 1.2 milyar liraya yükseltmeyi öngörüyoruz. 2019’da teslim ettiğimiz konut sayısı 2 bini geçti. Gelecek yıl için de hedefimiz 2 bin konutu teslim etmek” dedi. 2019’da ağırlık verdikleri yurtdışı açılımını 2020’de de sürdüreceklerini ifade eden Erden Timur, Londra’da içinde bulundukları projelerde teslimlerin yapıldığını ve yaşamın başladığını söyledi. Timur, “Brooklyn’deki projemizde de inşaat başladı. Kazakistan’ın başkenti Almatı’da da inşaatı başlattık. Tüm bu projelerin toplam değeri 507 milyon dolar. Avrupa’da yeni dönemde Almanya öne çıkıyor. Biri Frankfurt biri Hannover’de olmak üzere iki proje için çalışmalara başladık. Almanya’da üç proje daha geliştirmek istiyoruz. Bunun yanında New York ve Almatı’da da var olan projelerimize ilave olarak birer yeni projeyi daha hayata geçireceğiz” diye konuştu.

YURT VE KONUT YATIRIMI YOLDA



YURTİÇİNDE yatırıma devam edeceklerini söyleyen Timur, “Bu yıl İstanbul’da iki proje hedefimiz var. Bunların biri Beykoz’da olacak. Bu iki projenin dışında Bebeköy’de restoran, otel, rezidans ve bir de ünlü bir sağlık merkezini içeren karma model kurma hedefimiz var. 2020’de Çekmeköy’deki projenin yeni etabını satışa açacağız. Bodrum’da ise küçük metrekareli ama fiyat olarak daha ulaşılabilir proje için çalışıyoruz” dedi. Timur, ayrıca öğrenci yurdu markaları Novu ile yeni yatırımlar hedeflediklerini ve Sütlüce ile Kağıthane’de bulunan arsalarında yeni yurtlar inşa etmek için hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.