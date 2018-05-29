Markaların gücü adına!

WPP ve Kantar Millward Brown tarafından her yıl yayınlanan ‘Dünyanın En Değerli 100 markası’ (BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands) listesinin 2018 sonuçları paylaşıldı. Bu yıl 13’üncüsü yayınlanan listede dünyanın en değerli 100 markasının toplam değeri 2017 yılına göre yüzde 21 yani 750 milyar dolar artarak 4.4 trilyon dolara yükseldi. Bu son 12 yıl içindeki en büyük artış oldu. Listedeki 100 markanın yüzde 56’sı teknoloji şirketlerinden oluşurken, teknoloji şirketlerinin marka değeri son 12 yılda tam yüzde 353 artarak 1.6 trilyon dolara ulaştı. İlk 10’da yer alan 8 şirket teknoloji alanından gelirken, listenin ilk 6 sırasında da sadece teknoloji şirketlerinin bulunması dikkat çeken detaylardan. İlk 10’da Çin menşeli markaların sayısı ise ilk kez ikiye çıktı.

GOOGLE İLK SIRADA

45 ülkede 100 binden fazla markayı kapsayan ve dünyanın önde gelen global marka değer platformu tarafından hazırlanan listede markaların pazarlama yatırımları, hissedar yatırımları ve iş performansı dikkate alındı. Listenin ilk sırasında yine teknoloji devi Google var. Google’ın marka değeri yüzde 23’lük artışla 302 milyar dolara ulaştı. Apple, yüzde 28 artışla 300 milyar dolarlık marka değerine sahip oldu ve yine listenin ikinci sırasında yer aldı. Üçüncü sıradaysa ABD’li e-ticaret devi Amazon var. Geçen yıla göre marka değerini yüzde 49 arttıran Amazon, 207 milyar dolarlık değeriyle Microsoft’u üçüncülük koltuğundan etti ve geçtiğimiz yıla göre bir basamak yükselerek üçüncü sıraya yükseldi. 200 milyar dolarlık değeriyle dördüncü sıraya gerileyen Microsoft’un ardından 178 milyar dolarlık değeriyle listeye 5’inci sırada giren Çinli Tencent oldu. Online oyunlar, uygulamalar, mesajlaşma hizmetleri ve online ödeme sistemleri odaklı Çinli teknoloji şirketi Tencent bir basamak yükseldi ve beşincilik koltuğunu Facebook‘tan aldı.

4.4 TRİLYON $

Dünyanın en önemli 100 şirketinin değeri

3.1 TRİLYON $

Amerikalı şirketlerin toplam değeri

%21

100 şirketin bir yıldaki değer artışı

%94

Değerini bir yılda en çok arttıran JD.com oldu

10

Değeri 100 milyar doların üzerindeki şirket sayısı

4

Değeri 200 milyar doların üzerindeki şirket sayısı

Grafikler: Ümit ATALAY

IBM ÇIKTI ALİBABA GİRDİ

2017’de listenin altıncı sırasında yer alan AT&T bu yıl ilk 10’a son sıradan girebildi. Visa geçtiğimiz yılki yerini korurken, geçen yılın 10’uncusu McDonald’s iki basamak yükseldi ve sekizinci sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıl listede kendisine 14’üncü sırada yer bulan Çin menşeli Alibaba Group ise bu yıl dünyanın en değerli dokuzuncu markası oldu. 2017’nin en değerli dokuzuncu markası IBM ise 11’inci sıraya geriledi ve ilk 10’un dışında kaldı. Bu arada AT&T’nin ilk 10 tek marka değeri düşen şirket olduğunu belirtelim. 2017’nin en değerli dokuzuncu markası IBM ise 11’inci sıraya geriledi ve ilk 10’un dışında kaldı.

ZARARDAKİ TESLA DEĞERİNİ ARTTIRDI

LİSTEDE yer alan ve en hızlı marka değerini büyüten şirketler arasında ise yüzde 94’lük artışla Çinli e-ticaret şirketi JD.com geliyor. İkinci sırada yüzde 92 artışla Alibaba yer alırken, üçüncü sırada yüzde 89 yükselişle içecek şirket Moutai var. Bu listede dikkat çeken şirketler ise yüzde 73 artışla 20.8 milyar dolarlık marka değerine ulaşan online video platformu Netflix ve yüzde 60 büyümeyle 9.4 milyar dolarlık marka değeri yaratan elektrikli otomobil şirketi Tesla oldu. Ayrıca lüks tüketim markaları da hızlı yükselişlerini sürdürüyor. Gucci’nin marka değeri yüzde 66 artışla 22 milyar dolara ulaşırken, Dior’un marka değeri ise yüzde 54 büyümeyle 3.6 milyar doları geçti.

INSTAGRAM VE UBER İLK KEZ LİSTEYE GİRDİ

BU yıl listeye girmeyi başaran şirketler de dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Buna göre listeye giren şirketler şu şekilde gerçekleşti: 27’inci sırada telekom operatörü Spectrum, 59’uncu sırada JD.com, 81’inci sırada Uber, 89’uncu sırada HP, 90’ıncı sırada lojistik şirketi SF Express, 91’nci sırada Instagram, 99’uncu sırada bölgesel banka BCA ve 100’üncü sırada ünlü giyim markası Adidas bulunuyor.

Teknoloji şirketlerinin listede ağırlığını arttırması, aldıkları payı da yükseltti. Buna gire 2006 yılında en değerli şirketlerin toplam değerleri listeden yüzde 37 pay alırken, bu rakam 2018’de yüzde 56’ya çıktı. 2006’da ikinci sırada yüzde 32 pay ile yer alan tüketici ürünleri markalarının payı 2018’de yüzde 15’e düştü. Finansal alanda yer alan şirketlerin marka değerleri ise 2006’ya göre 1 puan artarak bu yıl yüzde 18’e ulaştı.

SADECE ABD VE ÇİN MARKALARI BÜYÜDÜ

2018 yılında marka değerlerinin bir önceki yıla göre yüzde 21 büyümesi beraberinde bir rekoru getirdi. Buna göre ilk 100’de yer alan şirketlerin 2017’deki değerleri 3.6 trilyon dolarken bu rakam 2018’de 4.4 trilyon dolara ulaştı. Bölgesel büyümelere bakıldığında ise ABD’deki şirketlerin marka değerleri 2006’da yüzde 63 pay alırken 2017’de bu rakam yüzde 71’e yükseldi. Çin markalarının aldığı pay ise söz konusu dönemler arasında 11 puan artışla yüzde 14’e ulaştı. Avrupa’nın payı yüzde 21’den yüzde 9’a, İngiltere’nin payı yüzde 5’ten yüzde 2’ye, Çin haricindeki Asya ülkelerinin payı ise yüzde 8’den yüzde 3’e kadar geriledi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR