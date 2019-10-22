Marka Yatırım Holding'e uyarı
Yönetim kurulu başkanı Mine Tozlu olan ve neredeyse tamamı halka açık bulunan Marka Yatırım Holding'e, Borsa İstanbul kotasyon uyarısında bulundu.
Borsa İstanbul’dan Marka Yatırım Holding’e uyarı geldi. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Mine Tozlu’nun yaptığı Marka Yatırım Holding’in ve bağlı ortaklıklarının vadesi geçmiş finansal, kamu ve personel borçları olması nedeniyle aleyhine hukuki takibatların başlamış olmasından dolayı Borsa İstanbul tarafından şirket Kotasyon Yönergesi’nin 35/1-d maddesi çerçevesinde uyarıldı.
Şirketin yüzde 99.5’i halka açıkken yüzde 0.5’i ise Zeynep Aşkın Korkmaz’a ait bulunuyor.
BORSA İSTANBUL’UN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:
Borsamız tarafından Payları Ana Pazar'da işlem görmekte olan Marka Yatırım Holding A.Ş. (Şirket)'nin ve bağlı ortaklıklarının vadesi geçmiş finansal, kamu ve personel borçları olması ile aleyhine başlatılmış hukuki takibatların bulunması nedenleriyle Şirketin Kotasyon Yönergesinin 35/1-d maddesi çerçevesinde uyarılmasına karar verilmiştir.
35/1-d MADDESİ
Madde 35- (1) Aşağıdaki hallerde, Yıldız Pazar, Ana Pazar, Gelişen İşletmeler Pazarı’ında işlem gören paylar ile Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarında işlem gören menkul kıymet yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ait paylar Yönetim Kurulu kararı ile Yakın İzleme Pazarına alınabilir. Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarında işlem gören diğer sermaye piyasası araçları Yakın İzleme Pazarı’na alınmazlar. Yönetim Kurulu, Yakın İzleme Pazarına alma kararını vermeden önce ilgili ortaklığı durumu düzeltmesi için uyarabilir, ortaklığa süre verebilir veya uygun gördüğü diğer tedbirleri alabilir.
d) Finansman sıkıntısına düştüğünü gösterir derecede, vadesi geçmiş finansal, ticari, kamu ya da personel borcu olması veya faaliyetlerini etkileyecek derecede icra takibine ya da hacze maruz kalması.
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