Marka için yatırım yapılmalı

Tarımın, Türkiye’nin hem stratejik hem de en önemli sektörlerinden biri olduğunun altını çizen Göğüş, “Tarımsal üretim anlamında Türkiye dünyada 5’inci, Avrupa’da ise ilk sırada geliyor. Toplam tarımsal üretim 45 milyon ton civarında. Avrupa’dan bizden sonra gelen İspanya’nın ise 33 milyon tonluk bir üretimi var. Tarımsal üretim yani sebze-meyve üretiminde seracılık da önemli bir yer tutuyor. Seracılığın merkezi ise Antalya. Antalya için tarım, turizm kadar önemli bir sektör. Net istihdam ve katma değer anlamında tarım sektörünün hem ülkeye hem Antalya ekonomisine çok büyük katkısı var. Antalya’nın tarımdan elde ettiği geliri arttırması için tarımda modernizasyon bir an önce sağlamalı, bu yönde yatırımlar yapmalı. Ayrıca ihraç pazarlarının talep ettiği katma değer sağlayacak ürünlerin yetiştirilmesi, yeni pazarlarla sıkı iletişimin sağlanması gerekiyor. Bütün bunların yanında Antalya’nın tarım markasına da yatırım yapması gerekiyor. Tarım, aynı zamanda teknolojinin en fazla kullanıldığı ve verimliliği artırdığı sektörlerin başında geliyor. Büyük veri, uzaktan ölçüm ve takip gibi yeni internet teknolojileri tarımda önemli uygulamalar” dedi.

ÖZEL HABERLERE DEVAM

Hürriyet olarak yapılan haberlerde hep sahada ve üreticinin yanında olmayı tercih ettiklerine değinen Göğüş, “DenizBank ile Türkiye’nin yedi bölgesinde gerçekleştireceğimiz bu projede de hem sahada sorunları dinliyoruz hem de üreticinin yanında yer alıyoruz. Hürriyet gazetesi olarak yaptığımız haberler ile günlük 1.2 milyon kişiye erişiyoruz. hurriyet.com.tr ise günlük 5.5 milyon tekil kullanıcıya ulaşıyor ve 51 milyon sayfa görüntüleniyor. Bugüne kadar tarım, gıda ve hayvancılık alanında birçok habere imza attık. Antalya’da da tarım sektörünün önemine her zaman Hürriyet Akdeniz’le değiniyoruz. Hürriyet Akdeniz’de yayımladığımız haberlerle üreticiye destek veriyor ve sektörün nabzını tutuyoruz. Bölgenin önceliklerini ulusala ve ulusalı da bölgelere taşıyoruz. Bugün olduğu gibi gelecekte de gıda, tarım ve hayvancılık alanında özel haberlerimizi yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.