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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Haber Giriş: 14.10.2019 - 18:25, Son Güncelleme:

Marinbase Yachting Golf Cup sona erdi

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Marinbase Yachting Golf Cup sona erdi

Bu yıl ilki gerçekleştirilen MARINBASE Yachting Golf Cup, golfçülerin yoğun ilgi ve katılımına sahne oldu.

Türk yatçılığının öncü ve güvenilir markalarının başında gelen ve Avrupa’nın yükselen markalarından olan MARINBASE Exclusive Yacht Management tarafından ilk kez düzenlenen ve geleneksel hale getirilecek olan “MARINBASE Yachting Golf Cup 2019”, 11-13 Ekim 2019 tarihlerinde Uluslararası standartlarda 18 delikli golf sahasına sahip ve İstanbul'da golfün akla gelen ilk adresi olan Kemer Country Golf Kulübünde gerçekleşti.

Marinbase Yachting Golf Cup sona erdi


238 golfçünün katılım gösterdiği turnuvada Kıvanç Oktay, Nihat Özdemir, Korhan Kurtoğlu , Hakan Çarmıklı, Ali Nuri Türker, Mustafa Sarıoğlu, Hasan Akçakayalıoğlu, Serra Tokar ve Erhan Kamışlı’nın da aralarında bulunduğu iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Marinbase Yachting Golf Cup sona erdi

Dünyada uzun zamandır bir arada anılan ve iç içe geçmeye başlayan golf ve yat sahipliğinin ülkemizde de yeni yeni bir araya gelmeye başlaması üzerine, düzenlenen bir turnuvada ilk defa verilen “Yat Sahipleri Kategorisi” özel ödülü büyük ilgi gördü ve bu ödülün sahibi Yacht Owners Cat A kategorisi kazananı Nihat Özdemir olurken Yacht Owners Cat B kategorisinin kazananı Hasan Akçakayalıoğlu oldu.

Marinbase Yachting Golf Cup sona erdi


3 Gün boyunca yoğun ilgiyle devam eden turnuva, 13 Ekim Pazar Günü 17:00' da gerçekleştirilen ödül töreni ile son buldu. Törende ayrıca, turnuvada dereceye giren tüm oyunculara ödülleri takdim edildi. Ödül töreni sonrasında Ogün Sanlısoy akustik şarkılarıyla sahne alarak, misafirlere keyifli anlar yaşattı.

Marinbase Yachting Golf Cup sona erdi


Ladies Gross Winner: Hyun Young Shim
Men's Gross Winner: Mehmet Kazan
Ladies Longest Drive: Hyun Young Shim
Men's Longest Drive: Hyung Yul Kim
Valley of the Deer Awards Ladies Nearest To The Pin: Yoshiko Miyawaki
Valley of the Deer Awards Men's Nearest To The Pin: Kadir Esen
Ladie's Cat A : Moon Sook Shin
Ladie's Cat B: Nayeun Lee
Men's Cat A: Selim Gülmen
Men's Cat B: Cavit Özyardımcı
Men's Cat C: Deniz Emin Karakoç
Junior Academy: Kaan Mumcu
Junior Academy 18 Hole: Ömer Öztürkmen

Marinbase Yachting Golf Cup sona erdi

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