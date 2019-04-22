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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
22.04.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Mardinli turizmcilerde bayram tatili sevinci

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Mardinli turizmcilerde bayram tatili sevinci

MARDİN Turizm Yatırımcıları ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Güngör, "9 günlük tatil haberi biz turizmcileri çok sevindirdi şimdiden rezervasyonlarımız dolmak üzere" dedi.

Ramazan Bayramı’nın 9 güne çıkarılması Mardin’deki turizmcileri sevindirdi. 7 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski yerleşim alanlarından biri olan Mardin, son dönemlerde günlük turist ziyareti ile dünyanın gözde kentlerinden biri oldu. Mardin Turizm Yatırımcıları ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Güngör, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının turizmcileri sevindirdiğini söyledi. Kentteki yatak kapasitesinin misafirhanelerle birlikte 10 binin üzerinde olduğunu anlatan Güngör, şu an yatak doluluk oranının yüzde 100 olduğunu ifade etti. Güngör, "Bu ay zaten doluluk oranımız yüzde yüzlerdeydi. Bayram tatili haberi ile şimdiden çok yoğun rağbet görüyoruz. Gerek iç pazardan, gerekse de dış pazardan çok yoğun talepler var. 9 günlük tatil haberi biz turizmcileri çok sevindirdi şimdiden rezervasyonlarımız dolmak üzere. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'deki her 10 kişiden 7’si Mardin'i görmek istiyormuş. Şehrimize gelecek misafirlerimize tavsiyemiz, rezervasyonlarını şimdiden yapmaları. Çünkü otellerde ciddi anlamda bir yoğunluk var, şimdiden yerlerini ayırtsınlar" dedi.

’4 AYDA 1 MİLYON YERLİ YABANCI TURİST ZİYARET ETTİ’

Güngör, geçtiğimiz yıl günü birlik ziyaretçilerle birlikte 3 milyonun üzerinde yerli yabancı turistin Mardin’i ziyaret ettiğini, bu yılın ilk 4 ayında ise yaklaşık 1 milyon yerli yabancı turisti ağırladıklarını söyledi. Güngör, "Yıl sonu itibarı ile 5 milyon yerli yabancı turistin Mardin’i ziyaret etmesini bekliyoruz. Mardin’de bulunan otellerin yanı sıra tarihi butik oteller de Nisan ayı sonuna kadar dolu olduğu için özel araçları ile gelen turistler konaklama sorunu yaşıyor. Kente gelen turistler bölge illerde konaklamak zorunda kalıyor" diye konuştu.

’BU YIL DA GEÇEN YIL GİBİ TURİST BEREKETİ YAŞIYORUZ’

Daha çok yurt dışından gelen turistleri ağırlayan bir otel sahibi Sabahattin Evrensel de, bayram tatilinin daha çok yurt içinden gelen ziyaretçileri sevindirdiğini söyledi. Ekonomik anlamda ciddi sorunlar yaşayan turizm esnafına bu haberin rahat bir nefes aldıracağını anlatan Evrensel, şunları söyledi:

"UNECO Dünya Mirası listesine aday olan tarihi Mardin’de yoğun bir şekilde sokak ıslah ve tarihi mekan restorasyonları yapılmaktadır. Bütün bu tanıtım ve restorasyon çalışmaları tarihi kenti farklı bir görünüme kavuşturdu. Turizm sezonu başladığı günden beri yoğun bir turist akını yaşanmaktadır. Otelimiz Haziran ayı sonuna kadar dolu. Bu yıl da geçen yıl gibi turist bereketi yaşıyoruz. Esnafı da turizmcisi de herkes bu yoğun turist akınından yararlanıyor."

 

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