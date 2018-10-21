Mardin’deki çocuklar kodlama öğrendi
Türkiye Vodafone Vakfı’nın, Habitat Derneği işbirliği ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın desteği ile hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında yola çıkan ‘Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı’nın yeni durağı Mardin oldu.
Mardin Valiliği ve Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yerel desteği ile eğitim tırında yaşları 7-14 arasında değişen 150 çocuğa teknolojinin dili kodlama öğretildi. Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı’nda verilen eğitimlerle birlikte, Mardin’de bugüne kadar kodlama eğitimi verilen toplam çocuk sayısı 400’ü aşarken, ilde devam eden sınıf eğitimleri ile toplam 500 çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde ulaşılan toplam çocuk sayısı ise 3 bin 800 olacak. Projeyi 2 yıldan beri sürdürdüklerini ve 12 bini aşkın çocuğa kodlama eğitimi verdiklerini belirten Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, “Yeni dönemde hedefimiz, 20 bin çocuğa daha ulaşmak. Bu hedefle, Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı ile yola çıktık. Köy köy, kasaba kasaba dolaşarak mümkün olduğunca çok sayıda çocuğumuza ulaşmak istiyoruz” dedi. Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise şunları söyledi: “Mardin, ‘Yarını Kodlayanlar’ projemizde çok önemli bir yere sahip. Projenin ilk uygulama dönemindeki 5 pilot ilimizden bir tanesiydi. Burada gerçekleştirdiğimiz çocuk hackathon’u ile Türkiye’deki en büyük katılımlı çocuk hackathon’unu gerçekleştirdik.”
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