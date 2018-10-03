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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
03.10.2018 - 12:22, Son Güncelleme:

Mardin'de ele geçirildi! Tam 3 ilçeye veriliyordu...

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MARDİN'de, Dicle Elektrik Dağım A.Ş. (DEDAŞ) ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, son 9 ayda, çoğu tarımsal sulamada kullanılan 550 kayıt dışı trafo tespit edildi. Bazılarına savcılık kararıyla el konulan trafoların gücünün 88 bin KVA (kilo-volt amper) olduğu ve bunun da yaklaşık 50'şer bin nüfuslu 3 ilçenin tükettiği elektriğe karşılık geldiği belirtildi. Kaçak gerçekleşen tüketimin ekonomiye 6 ayda yaklaşık 105 milyon lira zarar verdiği belirlendi.

MARDİN'de, Dicle Elektrik Dağım A.Ş. (DEDAŞ) ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, son 9 ayda, çoğu tarımsal sulamada kullanılan 550 kayıt dışı trafo tespit edildi. Bazılarına savcılık kararıyla el konulan trafoların gücünün 88 bin KVA (kilo-volt amper) olduğu ve bunun da yaklaşık 50'şer bin nüfuslu 3 ilçenin tükettiği elektriğe karşılık geldiği belirtildi. Kaçak gerçekleşen tüketimin ekonomiye 6 ayda yaklaşık 105 milyon lira zarar verdiği belirlendi.

Mardinde ele geçirildi Tam 3 ilçeye veriliyordu...

DEDAŞ ekiplerinin kayıt dışı tüketim ile mücadelesi devam ederken, Mardin'de yapılan denetimlerde kaçak trafolar ele geçirildi. Enerji kalitesini en fazla etkileyen kayıt dışı kullanımla her alanda mücadele eden ekipler, denetimlerde drone dahil teknolojinin bütün imkanlarını kullanıyor. Mardin'de, yıl başından bu yana gerçekleştirilen denetimler sonucunda, çoğu tarımsal sulama amacıyla kullanılan 550 kayıt dışı, abonesiz trafo tespit edildi. Bu trafolardan bazılarına savcılık kararıyla el konulurken, diğerleri ise fiziki engelleme, saklama veya kaçırma gibi nedenlerden bulunamadı. El konulamayan bu trafolarla ilgili ise yasal süreç başlatıldı.

Mardinde ele geçirildi Tam 3 ilçeye veriliyordu...

Yapılan incelemeler sonucunda, Mardin ve ilçelerinde tespit edilen 550 kayıt dışı trafonun toplam gücünün yaklaşık 88 bin KVA olduğu ortaya çıktı. Bunun da yaklaşık 50'şer bin nüfuslu 3 ilçenin tükettiği elektriğe karşılık geldiği belirtildi.

Mardinde ele geçirildi Tam 3 ilçeye veriliyordu...

105 MİLYON LİRALIK ZARAR

DEDAŞ Mardin İl Müdürü Memet Bulut, güncel hesaplandığında söz konusu trafoların gerek bölge ekonomisine gerekse milli ekonomiye verdiği zararın aylık ortalama 13 milyon, sezonda ise 105 milyon lira olduğunu söyledi.Kaçak elektrik tüketilmesi yoluyla ekonomiye verilen bu zararın kabul edilemeyeceğini belirten Bulut, "Diğer tüketicilerimize daha sağlıklı ve kesintisiz elektrik enerjisi verebilmemiz için tespit edilen her kaçak trafoya ulaşıp kayıt altına almamız gerekir. Ancak bu şekilde ekonomiye ve diğer tüketicilere verilen zararı önleyebiliriz. Kaçak elektrik kullanımının zararları ortadayken toplumun her kesiminin bu mücadelemize destek vermesi gerekir. Şirket olarak kaçak tüketimi yasalar çerçevesinde önlemekte kararlıyız" dedi.


Mardinde ele geçirildi Tam 3 ilçeye veriliyordu...



 

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