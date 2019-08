Mardin’de atlı turizm dönemi

Tarihi dokusu, açık hava kent müzesi görünümü, tarihi ibadethaneleri ve sokakları ile gelen turistleri mistik havasında unutulmaz bir tatil yaşatan Mardin’de atlar gelin gibi süslendi. Tarihi Mardin’in dar sokaklarında bu yıl 5,5 milyon turist hedefi olan tarihi konakların yanı sıra kente gelen ziyaretçiler, atlarla tarihi yerleri turlayıp çektikleri fotoğraflarla şehrin hatıralarını arşivliyor.





Mardin’de devletin 3 yıl içinde sağladığı huzur ve güven ortamı ile bölge turizmi yeniden coşkulu günlerine kavuştu. Terör ve çukur siyaseti nedeniyle turizmine kapılarını kapatan Mardin, devletin desteğiyle kırdığı terör algısı ile ziyaretçi akınına uğruyor. 2018 yılında 3,5 milyon bu yıl 5,5 milyon turizm hedefine koşan Mardin’de bölge halkı yöresel semerlerle gelin gibi süslediği atları bölge turizmine kazandırdı. Tarihi taşlarla gökyüzünün buluştuğu, yüzyıllık konakların, taş sokakların bulunduğu sokaklarda turizme renk katan atlar yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. Mardin’in dar sokaklarında at sırtında gezen turistler şehir turu atarken, fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.





Bu yıl 9 ayrı at sahibi turistlere böyle hizmetler veriyor. At sahiplerinden Muarrem Altayan bu yıl sıcaklara rağmen Mardin’de turizm yoğunluğu yaşandığını ifade ederek, “Yaklaşık 5 yıldan beri bu atlara hizmet veriyorum. Atlarımızın bakımlarını yapıyoruz süslüyoruz. Atlarla turistleri gezdiriyoruz. Atlar poz veriyor. Turistler beğeniyor çok mutlu oluyor. Ortalama günlük 15 kişiyi gezdiriyoruz. Tarihi güzel bir memleket gelen turistler de çok memnun oluyor. Biz de mutluyuz” diye konuştu.





Mardin’e turistlik gezi amaçlı geldiklerini kaydeden Bünyamin Enes, tarihi kentte atların çok güzel durduğunu ifade ederek özellikle çocuklar için iyi olduğunu söyledi. Enes, Mardin'in açık hava müzesi görünümünde olduğunu ve çok beğendiklerini de sözlerine ekledi.





Atlara mani okuyan, şarkı söyleyen ve gözü gibi bakan at sahipleri eylül ayında daha çok yoğunluk beklediklerini belirterek Mardin’deki turizmden çok mutlu olduklarını ifade etti.