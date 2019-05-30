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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.05.2019 - 17:47, Son Güncelleme:

Mardin turizminde bayram sevinci

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Mardin turizminde bayram sevinci

Tarihi yapıları ve inanç turizmindeki değerleriyle son yılların en önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelen Mardin'de bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu bekleniyor.

Kültür ve inanç turizminin önemli merkezlerinden Mardin, bayramda tatilcilerin gözdesi oldu.

Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı, farklı kültürlerin binlerce yıldır kardeşçe yaşadığı Mardin, turizmde yakaladığı ivmeyi bayram tatilinde de sürecek. Geçen sene günübirlik gelenlerle 3 milyon turiste ev sahipliği yapan şehirdeki otellerde bayramdaki rezervasyon yüzde 100'e yaklaştı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın, AA muhabirine, geçen yıl günübirlikçilerle 3 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını söyledi. "Turizmde altın çağımızı yaşıyoruz" diyen Aydın, ziyaretçi sayısında yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış olduğunu vurguladı.

Ramazan Bayramı tatilinde de yoğun talep gördüklerini dile getiren Aydın, şöyle devam etti:  "Mardin dillerin ve dinlerin kardeşliğine damga vurmuş bir şehir. Birlikte yaşamın en güzel örneği burada yaşanıyor. Mardin’de otellerde doluluk oranımız çok iyi. Bayram tatili dolayısıyla rezervasyonlar doldu, yer bulamayanları evlerimizde ağırlayacağız."

"BÜYÜK TALEP VAR"

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Güngör de misafirhanelerle birlikte yaklaşık 10 bin yatak kapasiteli kentin turizmden hak ettiği payı alması için yoğun çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Ziyaretçilerin bölgedeki şehirlere yoğun talebinin en büyük nedeninin bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması olduğunu işaret eden Güngör, şunları kaydetti:

"9 günlük bayram tatili de eklenince talep daha da yükseldi oldu. Bayram dolayısıyla yoğun talep var. Yoğun talep dolayısıyla rezervasyonda yüzde 100 doluluk oranına ulaştık. Yapılan anketlerde her 10 kişiden 7’si Mardin’e gelmek istiyor. Bu açıdan hazırlıklarımızı yaptık. Bütün misafirlerimizi Mardin'de ağırlamaktan mutlu olacağız."

Geçen sene yıl ortalamasında yüzde 70'e yakın doluluk oranlarına ulaştıklarını işaret eden Güngör, "Geçen sene gelen 3 milyon ziyaretçiden yaklaşık 750 bini konakladı. Bu yılki hedefimiz 1 milyon turistin konaklaması. Bu hedefimize ulaşacağımızı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

"HERKESİ BURAYA BEKLİYORUZ"

Turizm seyahat acentesi yetkilisi İsmail Sincar, turizmde güzel geçen bir yılın ardından bu yılda güzel bir giriş yaptıklarını söyledi.
Mayıs ayının başına kadar süren yoğunluğunu ramazan ayında biraz azaldığını ancak yine de beklentinin üzerinde konuk ağırladıklarına dikkati çeken Sincar, şunları kaydetti:

"Şimdi bayram tatili için hazırlıklarımızı yaptık. Büyük talep var. Çok yoğun bir dönem geçireceğimizi düşünüyorum. Otellerdeki doluluk oranı da çok yüksek. Tarihi bakımdan bölgenin en zengin illerinden birisiyiz. Herkesi buraya bekliyoruz. Ön yargılarla Mardin'e gelen pişman olarak geri dönüyor. "

Bayram tatilini Mardin'e geçirmek için gelen Nurdan Güzel, "Mardin çok güzel bir şehir. Bizde bayram tatilini geçirmek için buraya geldik. Çok mistik bir havası var. Bence herkes gelip görmeli." dedi.

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