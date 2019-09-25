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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
25.09.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Mardin 5 milyon turist hedefine koşuyor

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Mardin 5 milyon turist hedefine koşuyor

Mardin’de aşırı sıcaklar nedeni ile azalan turist sayısı, sonbahar ayları ile birlikte yeniden yükselişe geçti. Kent 5 milyon turist hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

İlk ve sonbahar dönemlerinde geçen yıl 3 milyon turist hedefini yakalayan Mardin’de bu sezon 5 milyon turist hedefine emin adımlarla koşmaya devam ediyor. Binlerce yıllık taş konakları, balon turizmi, tarihi ve otantik dokusu ile tarih turizminin gözde kenti olan Mardin’de eylül ayı ile birlikte artan turist sayısı, kenti adım atılamaz hale getirdi. Yoğunluktan memnun olan esnaf, yerli ve yabancı turistlerin Mardin'i bir kez olsun görmeleri gerektiğini söyledi.

KASIM AYINA KADAR OTELLER DOLU

Sarı sıcak ve açık hava kent müzesi görünümünde olan Mardin’de kasım ayına kadar rezervasyonların yoğun olduğunu kaydeden Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin'deki otellerin Eylül, Ekim ve Kasım aylarında dolduğunu söyledi. Bu yıl turist hedefimizi gerçekleştireceğiz inşallah. Mardin başta olmak üzere kentlerimiz turizmin gözdesi. Huzur devam ettikçe turizm artacak, esnafın yüzü gülecek" diye konuştu.

KENT UZAK DOĞU'DAN GELEN MİSAFİRLERE KAPILARINI AÇTI

Mardin’de Eylül ayı ile birlikte artan turist sayısını ve sezonu değerlendiren Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Güngör ise, kentin bu sezon balon turizmi ile birlikte çok aktif bir şehir haline geldiğini söyledi. Güngör, "Mardin her sezon güzel ama bu sezon balon turizmi ile baya bir aktif hale geldi. Uzak Doğu'dan ciddi talepler var. Kasım sonuna kadar rezervasyonlarımız var. İnanç ve tarih turizmi ile Mardin’e gelen misafirler çok memnun. Şehit haberlerimizi bizi çok üzdü ama bölgede terör algısını kırmak için çalışmalarımız sürüyor. Hedefimiz geçen yıla oranla 1 milyon konaklama 5 buçuk milyon turist şuan yüzde 75’i gerçekleşti, son dilimde de bunu gerçekleştirirsek hedefimizi arttırarak tutturmuş olacağız" diye konuştu.

Mardin esnafından Rıdvan Görgülü de, kentin ölmeden önce görülmesi gereken yerler arasında olduğunu söyledi. Görgülü, "Turist sayısı Eylül-Ekim ile birlikte yeniden yükselişe geçtik. Turlar yeniden geliyor. Gezilecek yerleri, kahvesi, sabunu, kaburga dolması, yemekleri ile çok güzel bir yer. Dışarıdan Mardin’e çekinerek geliyorlar. Avrupa’dan Mardin’e çekinmeden geliyorlar. Mardin’e gelenlerin fikri değişiyor. Sokakları tarih kokan ölmeden önce görülmesi gereken bir yer" şeklinde konuştu.

Mardin’e Ankara’dan 3 kez gezmek için gelen Yakup Çıracı ve ailesi kentin misafirperverliğinin ve tarihi dokusunun çok güzel olduğunu ifade ederek batıda yaşayan herkesi Mardin’i görmeye davet etti.

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