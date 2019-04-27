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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.04.2019 - 12:40, Son Güncelleme:

Marc Faber: Bitcoin standart haline gelebilir; buna oynayabilirsiniz

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Marc Faber: Bitcoin standart haline gelebilir; buna oynayabilirsiniz

Dünyaca ünlü yatırım danışmanı ve fon yöneticisi Marc Faber, Blockchain teknolojisinin çok ilginç olduğunu ve Bitcoin'in burada standart haline gelebileceğini söyledi.

Bir video paylaşım sitesinde yayınlanan "Gerçek Ekonomi" programında DHA’nın sorularını yanıtlayan İsviçreli ünlü yatırımcı, "Bitcoin 1 milyon dolar mı olur, 100 bin dolar mı, yoksa sıfıra mı düşer, hiçbir fikrim yok; bilmiyorum. Bu nedenle her zaman bir kumarhaneye ne kadar para yatırırsanız Bitcoin’e de o kadar yatırmalısınız. Başka bir deyişle kaybetmeyi göze alabileceğiniz kadar" diye uyardı.

Uzun süre ısrarlara rağmen kripto para almadığını, ancak, Aralık 2017'den sonra 1.5 yılda Bitcoin’in 19,000 dolardan 3,200 dolara düştüğünü ve o seviyede küçük bir pozisyon aldığını anlatan Faber, "Blockchain teknolojisi çok ilginç ve Bitcoin burada bir standart haline gelebilir. Paranızın küçük bir kısmı ile buna oynamanıza değebilir" dedi.

"ALTIN BEKLENENİ VERMEDİ"

Altını daha çok sevdiğini vurgulayan Faber, ancak dünya merkez bankalarının 2008 krizi sonrası bastığı para miktarına kıyasla altın, gümüş ve platinin yükseliş performanslarının beklentilerinin altında kaldığını belirtti.

"ABD BORSASI YÜZDE 10 DÜŞERSE FED FAİZ İNDİRİR"

Tüm küresel ekonomide anlamlı bir yavaşlama olduğunun altını çizen Faber, 2015 yılında da bir yavaşlama olduğunu, ancak bunun arkasından resesyon (küçülme) gelmediğini hatırlattı ve ekledi:

"Şu anda bir resesyon olasılığının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Başka insanların inandığından çok daha yüksek olasılık. Bu nedenle Fedin (ABD Merkez Bankası) faizleri indireceğine inanıyorum. Ama Başkan Trump’ın kölesi gibi görünmek istemeyecekler... Eğer borsa yüzde 10 düşerse faizleri indirirler."

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