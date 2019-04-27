Marc Faber: Bitcoin standart haline gelebilir; buna oynayabilirsiniz
Dünyaca ünlü yatırım danışmanı ve fon yöneticisi Marc Faber, Blockchain teknolojisinin çok ilginç olduğunu ve Bitcoin'in burada standart haline gelebileceğini söyledi.
Bir video paylaşım sitesinde yayınlanan "Gerçek Ekonomi" programında DHA’nın sorularını yanıtlayan İsviçreli ünlü yatırımcı, "Bitcoin 1 milyon dolar mı olur, 100 bin dolar mı, yoksa sıfıra mı düşer, hiçbir fikrim yok; bilmiyorum. Bu nedenle her zaman bir kumarhaneye ne kadar para yatırırsanız Bitcoin’e de o kadar yatırmalısınız. Başka bir deyişle kaybetmeyi göze alabileceğiniz kadar" diye uyardı.
Uzun süre ısrarlara rağmen kripto para almadığını, ancak, Aralık 2017'den sonra 1.5 yılda Bitcoin’in 19,000 dolardan 3,200 dolara düştüğünü ve o seviyede küçük bir pozisyon aldığını anlatan Faber, "Blockchain teknolojisi çok ilginç ve Bitcoin burada bir standart haline gelebilir. Paranızın küçük bir kısmı ile buna oynamanıza değebilir" dedi.
"ALTIN BEKLENENİ VERMEDİ"
Altını daha çok sevdiğini vurgulayan Faber, ancak dünya merkez bankalarının 2008 krizi sonrası bastığı para miktarına kıyasla altın, gümüş ve platinin yükseliş performanslarının beklentilerinin altında kaldığını belirtti.
"ABD BORSASI YÜZDE 10 DÜŞERSE FED FAİZ İNDİRİR"
Tüm küresel ekonomide anlamlı bir yavaşlama olduğunun altını çizen Faber, 2015 yılında da bir yavaşlama olduğunu, ancak bunun arkasından resesyon (küçülme) gelmediğini hatırlattı ve ekledi:
"Şu anda bir resesyon olasılığının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Başka insanların inandığından çok daha yüksek olasılık. Bu nedenle Fedin (ABD Merkez Bankası) faizleri indireceğine inanıyorum. Ama Başkan Trump’ın kölesi gibi görünmek istemeyecekler... Eğer borsa yüzde 10 düşerse faizleri indirirler."
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