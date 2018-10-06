Maraton sezonu başladı
Bir dönem sadece Olimpiyat Oyunları’nda takip edilen koşu sporu şehirlere indi…
Artık dünyanın hemen hemen bütün metropollerinde her yıl önemli bir maratonla karşılaşmak mümkün. Her yıl dünya çapında milyonlarca sporseverin katıldığı bu maratonlar son zamanlarda Türkiye’de de büyük ses getirmiş durumda. İstanbul’dan Bodrum’a, Çanakkale’den Kapadokya’ya kadar çok sayıda bölgede düzenlenecek koşu organizasyonları il ve ilçelerde şehir ekonomisine de katkı sağlıyor. Önümüzdeki 5 hafta boyunca Türkiye’nin farklı coğrafyalarında düzenlenecek organizasyonlarda yurt içi ve yurtdışından 200 bine yakın katılımcı bekleniyor.
SON YARIŞ 11 KASIM’DA
Çağdaş Bodrum Yarı Maratonu, bugün Halikarnassos 5K, Karia 10K, Myndos 21K koşularının ardından Finisher Party ile son bulacak. Yarışa 1500’e yakın sporsever kayıt yaptırdı.
“Barış için koşuyoruz” sloganıyla, Çanakkale’de bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan Turkcell Gelibolu Maratonu’nda, 5 ve 10 kilometrelik yarışların yanı sıra 21 kilometrelik yarı maraton ve 42 kilometrelik maraton parkurları bulunuyor. 14 Ekim’de düzenlenecek maratonda toplam ödül 100 bin lira olarak belirlendi.
20-21 Ekim’de Kapadokya’da koşulacak Salomon Kapadokya Ultra Maratonu Türkiye’nin yanı sıra yabancı sporcular da katılacak.
Türkiye’nin en geniş katılımlı koşu organizasyonu olan Vodafone 40. İstanbul Maratonu ise 11 Kasım’da İstanbul’da gerçekleşecek. Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan Vodafone 40. İstanbul Maratonu’na geçen yıl 125 bin kişi katılmıştı.
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