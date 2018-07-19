Marafil Tekstil için tasfiye süreci başladı
Üç yıl önce iflas kararı verilen Marafil Tekstil için tasfiye süreci başladı. İcra iflas masasında işlemleri yürütülen şirketin alacaklar toplantısı Eylül ayında yapılacak.
PLİK, kumaş ve dokuma sanayisi sektöründe faaliyet gösteren ve iflas eden Marafil Tekstil Madencilik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. için tasfiye kararı alındı. Borçlarından dolayı iflas eden Şirket için Bakırköy 1. İcra Dairesi aldığı karar ile icranın yer ve tarihini belirledi. Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek toplantının ikinci alacaklıları için katılım tarihi 9 Eylül olarak belirlendi.
BİRÇOK İLDE ŞUBESİ VAR
İplik, kumaş ve dokuma sanayii sektöründe faaliyet gösteren Marafil Tekstil, 2008'de İstanbul'da kuruldu. Türkiye'nin birçok ilinde şubesi bulunan şirket, mali nedenlerden dolayı bir süre önce iflas etmişti.
İplik, kumaş ve dokuma sanayii dışında madencilik ve sanayi sektörlerinde de faaliyet gösteren Marafil Tekstil’in temeli 20 yıl öncesine dayanıyor. Marafil’in Türkiye genelinde bir dizi şubesi bulunuyordu.
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