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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.11.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Manisa'nın organik muşmulasına yoğun ilgi

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Manisa'nın organik muşmulasına yoğun ilgi

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya "Muşmula üretiminde hiçbir şekilde zirai ilaç kullanmıyoruz. Şifa kaynağı olan organik muşmula meyvemiz, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yurt içi pazarlarından yoğun ilgi görüyor hatta bazı tüccarlar, ürünü tarladan alıyor" dedi.

Türkiye'de bazı yörelerde "döngel", "töngel" ya da "yeni dünya" adıyla bilinen ve başta karaciğer rahatsızlıkları, dolaşım ve sinir sistemi hastalıklarına iyi geldiğine inanılan muşmulanın üretimi, Demirci ilçesinde her geçen yıl artıyor.

İlçe merkezinin yanı sıra Esenyurt, Ören, Hoşçalar, Mahmutlar, Kerpiçlik ve Sevinçler mahallelerinde organik tarım yöntemleriyle üretilen meyvenin hasadına başlandı. Üreticiler tarafından bahçelerden toplanan muşmulalar, kalitesine göre ambalajlandıktan sonra kilogramı 1 - 3 liradan satılıyor.

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, AA muhabirine, ilçenin kiraz, badem, hünnap, ceviz ve kestaneden sonra önemli bir muşmula üretim merkezi haline geldiğini söyledi.

Muşmulada üretimin organik yöntemlerle yapıldığına dikkati çeken Karakaya, yıllık ortalama 150 tonluk rekolte seviyesine ulaştıklarını, bunu gelecek yıllarda ikiye katlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Karakaya, üretim miktarının yanında kaliteyi de artırmak için çabaladıklarını dile getirerek, "Bu yılki hava şartlarından dolayı beklenen rekolte düşük gelse de fiyatlar noktasında çiftçimiz memnun. Muşmula üretiminde hiçbir şekilde zirai ilaç kullanmıyoruz. Şifa kaynağı olan organik muşmula meyvemiz başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yurt içi pazarlarından yoğun ilgi görüyor hatta bazı tüccarlar, ürünü tarladan alıyor." dedi.

Esenyurt Mahallesi'nde yaklaşık 15 yıldır muşmula üreten Şerife Oğuz, "Toplanan muşmulaları iri ve ufaklıklarına göre ayırıp, tarlamıza kadar gelen tüccarlara satıyoruz. Evimize ekonomik olarak katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Tüccar İsmail Hakkı Erköylü da Demirci'den aldığı muşmulaları İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Balıkesir'e gönderdiğini ve meyvenin buralarda yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

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