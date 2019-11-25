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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.11.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Manisa'dan Çin'e 3 milyon dolarlık kuru üzüm ihracatı için anlaşma imzalandı

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Manisa'dan Çin'e 3 milyon dolarlık kuru üzüm ihracatı için anlaşma imzalandı

Firmanın yönetim kurulu üyesi Şemsettin Özgür "Çin'de ilk başta 30 bin tonluk bir pazar görüyoruz. Potansiyel çok büyük ve ilerisi çok açık" dedi.

Manisa'daki bir firma, Çin'in en büyük gıda ithalatçısı şirketlerinden biriyle 3 milyon dolarlık kuru üzüm ihracatına ilişkin anlaşma imzaladı.

Türk ürünleri, Uzak Doğu ülkelerinde hem lezzeti hem kalitesi hem de fiyat avantajıyla tercih edilmeye başlandı. Fındık ihracatının katlanarak arttığı Çin'e kuru üzüm ihracatı da artışa geçti.

Kasım ayının başında Çin'de düzenlenen fuara katılan ve uzun yıllardır kuru üzüm ihracatı yapan Özgür Tarım, Çin'in en büyük gıda ithalat firmalarından Cofco Sundry ile masaya oturdu. İki kuruluş arasında imzalanan anlaşmaya göre Türk firması, 2 yıl içinde Çin'e 3 milyon dolarlık kuru üzüm satışı gerçekleştirecek.

"ÇİN'İN POTANSİYELİ ÇOK BÜYÜK"

Firmanın yönetim kurulu üyesi Şemsettin Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk kuru üzümünün dünyada aranan bir lezzet olduğunu söyledi.
Türkiye'nin kuru üzüm ihracatının yaklaşık yüzde 80'inin Avrupa'ya yapıldığını belirten Özgür, "Ancak dünyanın çok büyük nüfusu Asya'da. Özelikle Çin bizim için yeni ve keşfedilmesi gereken bir pazar. Dünya nüfusunun neredeyse yüzde 20'sinin yaşadığı yer. Orta gelirin nüfusu bile 400 milyon." diye konuştu.
Çin'de tanıtım faaliyetlerine ağırlık verdiklerini ve iki fuara katıldıklarını dile getiren Özgür, şunları kaydetti:

"Son olarak da Çin İthalat Fuarı'nda yaptığımız ziyarette Cofco Sundry ile bir anlaşma imzaladık. Cofco Sundry da bir devlet firması. Biz onlarla iki yıl için, 3 milyon dolarlık, hiç olmadığımız bir pazara imza attık. Tahmin ediyorum bu rakamlar daha da artacak. Çin'de ilk başta yaklaşık 30 bin tonluk bir pazar görüyoruz. Potansiyel çok büyük ve ilerisi çok açık."

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