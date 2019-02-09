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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.02.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Manisa'da dokunuyor, dünyaya satılıyor

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Manisa'da dokunuyor, dünyaya satılıyor

Türkiye'de el halıcılığının merkezlerinden biri olan Manisa'nın Demirci ilçesinde, kırsal mahallede yaşayan kadınların dokuduğu halılar dünya pazarında ilgi görüyor.

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı mahallelerde yaşayan kadınların dokuduğu özel sipariş halılar, başta ABD, İngiltere, Fransa ve Hollanda olmak üzere 30 ülkeye gönderiliyor.

El halısı dokumacılığında Türkiye'de önemli yere sahip Demirci'de pek çok mahallede kurulan dokuma atölyelerinde, yurt dışından gelen siparişlere göre farklı desen ve renklerde halılar dokunuyor.

Sabahın erken saatlerinde dokuma tezgahlarının başına geçen kadınlar, günde yaklaşık 6 saat çalışarak 40 lira yevmiye alıyor. Bir dokuma tezgahında çalışan 6 kadın, bir halıyı yüz binlerce düğüm atarak 20 ile 30 gün arasında değişen sürede tamamlıyor.

Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kelem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin ana geçim kaynağının halıcılık olduğunu söyledi. Demirci'de halıcılığın yaklaşık 200 yıllık bir gelenek olduğunu anlatan Kelem, bir dönem 100'den fazla şirketin burada yün iplikten el halısı ürettiğini ancak daha sonra sanayileşmenin etkisiyle el halısının ilçedeki payının azaldığını ifade etti.

İlçede halen 600 civarında el halısı dokuma tezgahının bulunduğunu, buralarda kadınlarca dokunan halıların yurt dışına satıldığını dile getiren Kelem, şöyle konuştu:

"Ege İhracatçı Birliklerinden aldığımız verilere göre, ilçemizde 5-6 milyon dolar civarında halı, tekstil ve tekstil ham maddeleri ihracatı var. İnşallah daha da artacağı kanaatindeyiz. Biz yünden dokuyoruz halılarımızı, yün doğal ve organik bir materyal. Artık insanlar tükettikleri gıdalarda ve kullandıkları eşyalarda organik maddelere yönelmeye başladı."

Halı ve tekstil ham maddesi ihracatında 30 ülkeye ulaştıklarını belirten Kelem, "En yoğun ihracat yaptığımız ülke ABD, neredeyse üretimin yarısında fazlasını bu ülke kapsıyor. Bunun yanında İngiltere, Fransa, Hollanda İngiltere, İsrail, Suudi Arabistan, Belçika'ya ihracat yapıyoruz." dedi.

"YA OKUYACAKSIN, YA DOKUYACAKSIN"

Kelem, yaptıkları ihracatta kadınların büyük katkısı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Köylerde ve ilçe genelinde halıcılık bir geçim kaynağı, Demirci'de genelde halı fabrikalarında erkekler çalışır. Kadınlar ise evlerdeki tezgahlarda halı dokur. Ama herkes halı dokur. Zaten gelenekleşmiş bir sözümüz vardır. 'Ya okuyacaksın, ya dokuyacaksın.' Okuyanlar ilçe dışına gider. Burada kalan insanların tamamı da halıcılıkta istihdam edilir."

İlçeye bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde yaklaşık 25 yıldır halı dokuyan Dilek Çayır, "Burada hemen hemen herkes halı dokur. Evimize katkıda bulunuyoruz. Dokuduğumuz halıların ABD'ye ve Avrupa ülkelerine gittiğini biliyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor." diye konuştu. İftariye Temel de 15 yıldır bu işi yaptığını anlattı.
Sabah erken saatte halı tezgahının başına oturduklarını dile getiren Temel, "Tezgahın başında yoruluyoruz, akşam kollarımız acıyor ama ertesi gün yine tezgaha oturup ilmek atmaya başlayınca acılarımızı unutuyoruz" şeklinde konuştu.

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