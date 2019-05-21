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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.05.2019 - 15:41, Son Güncelleme:

Manisa kirazı, Güney Kore yolcusu

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Manisa kirazı, Güney Kore yolcusu

Güney Kore'den Manisa'ya gelen alım heyeti, Alaşehir'deki kiraz bahçelerinde incelemelerde bulundu

Türkiye ile Güney Kore arasında yaş sebze meyve alımı için ilçeye gelen heyet, kiraz bahçelerini, işleme, paketleme tesislerini ve soğuk hava depolarını gezdi. 
Tesisleri gezen heyete Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki ve Bitkisel Sınır Kontrol Daire Başkanı Neslihan Alper eşlik ederek bilgiler verdi. 
Güney Koreli heyetin, incelemelerinin ardında Türkiye'den kiraz alımı için bir rapor hazırlayacakları belirtildi. 

"İŞLETMELERDEN ETKİLENDİLER" 

Heyetin gezisinin ardından gazetecilere açıklama yapan Alper, Türkiye'nin ihracatçılarına her türlü kolaylığı sağladığını dile getirerek,
"Güney Kore halkı Türk kirazının aromasını, tadını, kokusunu çok beğeniyor.

Hedefimiz Güney Kore pazarına girmek olacak. Heyetimizin de çok memnun kaldıklarını görüyoruz. İşletmelerimizdeki hijyen koşulları ve uygulanan işlemlerden gerçekten etkilendiler." dedi. 

Alper, Güney Kore'ye ihracatın başlamasının ardından Uzak Doğu pazarının hareketleneceğine işaret ederek, "Artık ürünlerimizi Uzak Doğu'ya da ihraç edebileceğiz. Güney Kore ekibimizle Alaşehir, Afyonkarahisar ve Antalya’da ki çeşitli kiraz bahçelerinde, paketleme tesislerinde ve fumigasyon ünitelerimizi gezdireceğiz." ifadelerini kullandı. 

İHRACATÇI GÜNEY KORE PAZARINDAN UMUTLU

İhracatçılardan Salih Çalı da, Güney Kore ile Türkiye arasındaki yaş meyve sebze ticareti protokolünün ihracatçıları oldukça memnun ettiğini belirterek, "Güney Kore ile yapılan protokol gereği ihracat alanımız genişleyecektir. Biz hazırız, yeter ki devletimiz lojistik imkanları sağlasın. Güney Kore’ye ilk etapta kargo uçaklarla ihracat yapacağız, talepler doğrultusunda deniz kargo ile de yapılabilir." dedi. 

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