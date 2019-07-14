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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AHMET CAN
14.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Mangal güneşi

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Mangal güneşi

Günümüzün en önemli enerji kaynağı güneş ve bu temiz enerjiyi değerlendirmek için her geçen gün yeni teknolojiler geliştiriliyor. Güneş enerjisinin son örneklerini günlük hayatta görmeye başladık. Artık hayatımızın farklı alanlarında kullandığımız ürünleri güneş enerjisiyle çalıştırabilmek mümkün. Yeni nesil harici bataryaları yani ‘powerbank’leri güneş enerjisiyle şarj ediyoruz. Hoparlörlerin sesi güneş enerjisiyle çıkıyor. Hatta mangalı bile güneş enerjisiyle yakmaya başladık.

20 DAKİKADA PİŞİRİYOR

Çırası, kömürü, bacası derken mangal yakmak büyük bir emek istiyor. Güneş enerjisini kullanan yeni çözümler bu işi kolaylaştırmaya aday. ‘Sun Food’ bir solar mangal. Tüp, elektrik veya kömür yerine güneşle yiyeceklerinizi pişirebiliyorsunuz. İnce uzun cam bir tüp tasarımında. Yiyecekleri pişirebilmesi için bu cam tüpün içinde 3 farklı katman var. Güneş ışınlarını yakalayan ve tutan bu katmalar, pişirme haznesindeki ısıyı 276 dereceye kadar çıkarıyor. Yani neredeyse bir fırın kadar. Yatay şekilde et, balık, tavuk ve sebze gibi yiyecekleri pişirebiliyorsunuz. Dikey şekilde ise çay demleyebilir, çorba yapabilir ve hatta kuru fasülye gibi yemekleri pişirebilirsiniz. Örneğin; 11.00 ile 14.00 saatleri arasında Adana Kebap’ı 20 dakikada pişiriyor. Ürün Türkiye’de üretiyor.

Mangal güneşi

AÇ VE ŞARJ ET

Telefonlar ve tabletlerin şarj sorunu yüzünden prizlerden ve şarj kablolarından uzak bir gün geçiremiyoruz. ‘Powerbank’ler hayatımızı kolaylaştırıyor, ancak bu harici bataryaların da şarj sorunu var. Bu sorun için Bushnell şirketi, entreresan bir ürün geliştirdi. ‘Bear Powersync’ adındaki bu ürün hemen hemen iki parmak büyüklüğünde. Üzerinde sarılmış bir güneş paneli var. Bu paneli açıyorsunuz ve güneşe koyduğunuzda akıllı telefonunuz veya tabletiniz şarj olmaya başlıyor. Bu sayede anlık şarj ihtiyacınız olmasa bile dahili bataryasını doldurarak daha sonra cihazlarını şarj edebiliyorsunuz.

Mangal güneşi

YÜKSEK VERİMLİ PANEL

Sık seyahat ediyorsanız ve bu seyahatlerde sırtınızda çantanız gezmeyi seviyorsanız, daha fazla güneşten yararlanabilirsiniz. Retro‘nun ‘Solar’ adındaki sırt çatasının üzerinde yüksek verimli bir panel bulunuyor. Panel üzerinden toplanan elektrik, tercih ettiğiniz herhangi bir harici bataryada toplanıyor. Çantayla birlikte harici batarya verilmediğini de parantez içinde belirtelim. İsterseniz dolan bataryayı basit bir şekilde çıkarıp boş olanı doldurmaya devam edebilirsiniz. Harici bataryadaki güçle de akıllı telefon, tablet ve diğer cihazlarınızı şarj edebilirsiniz.

Mangal güneşi

PERVANESİYLE SERİNLETİYOR

Taktığınız şapkaya hem teknoloji hem de biraz enteresanlık katan bir önerimiz var. GreenSolar Solar’ın geliştirdiği şapkanın üzerinde küçük bir güneş paneli var. Bu panel, güneşten aldığı elektriği şapkanın önündeki pervaneye iletiyor. Pervane yüz bölgesine hava göndererek sizi serinletiyor. Şapka güneşi gördüğünde pervane çalışmaya başlıyor, güneşten çıktığınızda ise pervane duruyor. Yani üzerinde bir bataryası yok. Kısacası pratik ve ilginç bir ürün.

Mangal güneşi

KABLOLARDAN UZAK MÜZİK KEYFİ

Güneş enerjisiyle çalışan ilgi çekici ürünlerden bir diğeri hoparlör oldu. Sunmood’un geliştirdiği ‘Tune S1’ adındaki model, gücünü güneşten alıyor. Üzerinde güneş paneli olan modeli, güneş görecek şekilde koyduğunuzda üzerindeki dahili bataryasını şarj etmeye başlıyor. Sürekli güneşte kaldığında ise şarjı hiç bitmiyor. Modelin üzerindeki batarya 2600 mAh’lik kapasiteye sahip. Bu da siz hoparlörü güneşten çekseniz bile veya güneş batsa bile 3-4 saat boyunca müzik keyfinizin devam edeceğini gösteriyor. Kısacası kablolardan uzak bir kullanım imkanı sunuyor.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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