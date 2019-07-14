Mangal güneşi

20 DAKİKADA PİŞİRİYOR

Çırası, kömürü, bacası derken mangal yakmak büyük bir emek istiyor. Güneş enerjisini kullanan yeni çözümler bu işi kolaylaştırmaya aday. ‘Sun Food’ bir solar mangal. Tüp, elektrik veya kömür yerine güneşle yiyeceklerinizi pişirebiliyorsunuz. İnce uzun cam bir tüp tasarımında. Yiyecekleri pişirebilmesi için bu cam tüpün içinde 3 farklı katman var. Güneş ışınlarını yakalayan ve tutan bu katmalar, pişirme haznesindeki ısıyı 276 dereceye kadar çıkarıyor. Yani neredeyse bir fırın kadar. Yatay şekilde et, balık, tavuk ve sebze gibi yiyecekleri pişirebiliyorsunuz. Dikey şekilde ise çay demleyebilir, çorba yapabilir ve hatta kuru fasülye gibi yemekleri pişirebilirsiniz. Örneğin; 11.00 ile 14.00 saatleri arasında Adana Kebap’ı 20 dakikada pişiriyor. Ürün Türkiye’de üretiyor.

AÇ VE ŞARJ ET



Telefonlar ve tabletlerin şarj sorunu yüzünden prizlerden ve şarj kablolarından uzak bir gün geçiremiyoruz. ‘Powerbank’ler hayatımızı kolaylaştırıyor, ancak bu harici bataryaların da şarj sorunu var. Bu sorun için Bushnell şirketi, entreresan bir ürün geliştirdi. ‘Bear Powersync’ adındaki bu ürün hemen hemen iki parmak büyüklüğünde. Üzerinde sarılmış bir güneş paneli var. Bu paneli açıyorsunuz ve güneşe koyduğunuzda akıllı telefonunuz veya tabletiniz şarj olmaya başlıyor. Bu sayede anlık şarj ihtiyacınız olmasa bile dahili bataryasını doldurarak daha sonra cihazlarını şarj edebiliyorsunuz.

YÜKSEK VERİMLİ PANEL

Sık seyahat ediyorsanız ve bu seyahatlerde sırtınızda çantanız gezmeyi seviyorsanız, daha fazla güneşten yararlanabilirsiniz. Retro‘nun ‘Solar’ adındaki sırt çatasının üzerinde yüksek verimli bir panel bulunuyor. Panel üzerinden toplanan elektrik, tercih ettiğiniz herhangi bir harici bataryada toplanıyor. Çantayla birlikte harici batarya verilmediğini de parantez içinde belirtelim. İsterseniz dolan bataryayı basit bir şekilde çıkarıp boş olanı doldurmaya devam edebilirsiniz. Harici bataryadaki güçle de akıllı telefon, tablet ve diğer cihazlarınızı şarj edebilirsiniz.

PERVANESİYLE SERİNLETİYOR

Taktığınız şapkaya hem teknoloji hem de biraz enteresanlık katan bir önerimiz var. GreenSolar Solar’ın geliştirdiği şapkanın üzerinde küçük bir güneş paneli var. Bu panel, güneşten aldığı elektriği şapkanın önündeki pervaneye iletiyor. Pervane yüz bölgesine hava göndererek sizi serinletiyor. Şapka güneşi gördüğünde pervane çalışmaya başlıyor, güneşten çıktığınızda ise pervane duruyor. Yani üzerinde bir bataryası yok. Kısacası pratik ve ilginç bir ürün.

KABLOLARDAN UZAK MÜZİK KEYFİ

Güneş enerjisiyle çalışan ilgi çekici ürünlerden bir diğeri hoparlör oldu. Sunmood’un geliştirdiği ‘Tune S1’ adındaki model, gücünü güneşten alıyor. Üzerinde güneş paneli olan modeli, güneş görecek şekilde koyduğunuzda üzerindeki dahili bataryasını şarj etmeye başlıyor. Sürekli güneşte kaldığında ise şarjı hiç bitmiyor. Modelin üzerindeki batarya 2600 mAh’lik kapasiteye sahip. Bu da siz hoparlörü güneşten çekseniz bile veya güneş batsa bile 3-4 saat boyunca müzik keyfinizin devam edeceğini gösteriyor. Kısacası kablolardan uzak bir kullanım imkanı sunuyor.