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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
01.10.2018 - 11:33, Son Güncelleme:

Mandalina da erken olgunlaştı

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Mandalina da erken olgunlaştı

Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünlerinden sonbahar aylarının vazgeçilmezi, C vitamini deposu, grip ve soğuk algınlığına karşı doğal ilaç konumundaki satsuma mandalinası bu yıl 15 gün erken olgunlaştı. Mandalinada 2018/19 ihracat sezonunun 8 Ekim 2018 Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.

TİCARET Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından oluşturulan Satsuma Mandalina Hasat ve İhraç Tarihini Belirleme Komisyonu çalışmalarını tamamladı. İzmir iline bağlı İnciraltı, Güzelbahçe, Seferihisar, Ürkmez, Gümüldür, Ahmetbeyli, Özdere, Selçuk ile Aydın iline bağlı Kuşadası Davutlar ve çevresindeki bahçelerden alınan numunelerin incelemesi tamamlandı. Hasadın 4 Ekim tarihinde başlayacağı ihracatın ise 8 Ekim 2018 tarihinden itibaren başlayacağı belirtildi.

Mandalina da erken olgunlaştı


“YIL 15 GÜN ERKEN GELDİ”

Buy yıl incir başta olmak üzere pek çok meyve erken olgunlaşırken satsuma mandalinanın da geçen yıla göre mevsim koşullarından dolayı 15 gün erken olgunlaştığı belirtildi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, satsuma mandalinadaki erken olgunlaşma nedeniyle geçen yıl 23 Ekim olarak belirlenen ihraç tarihinin bu yıl 8 Ekim’e çekildiğini kaydetti.

 

“REKOLTEDE YÜZDE 53’LÜK ARTIŞ BEKLENİYOR”

‘Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesi’ çalışmasına göre satsuma mandalina rekoltesinin yüzde 53’lük artışla 110 bin ton’dan 169 bin ton’a yükseldiği bilgisini veren Uçak, “Ege Bölgesi’nin önemli ihraç ürünlerinden satsuma mandalinanın bu yılki kalitesi yüksek. Meyvelerin önemli bir kısmı ihracat için uygun. Ağaçlarda ara meyve tutumunun yüksek olması kaliteli meyve miktarını arttıracağı için hasat periyodunun da uzamasına imkan sağlayacak. Bu da ihracatımızı olumlu etkileyecek” dedi.

 

“RUSYA EN İYİ ALICI”

Türkiye, 2017 yılında narenciye ürünleri ihracatından 850 milyon dolarlık döviz elde ederken, mandalina ihracatı 335 milyon dolar ile zirvede yer aldı. Mandalina türleri içinde ise en fazla ihracat 129 milyon 345 in dolarlık tutarla satsuma mandalina da oldu. Türkiye 2017 yılında 75 ülkeye mandalina ihraç etti. Satsuma mandalina ihracatında Rusya, 83 milyon 456 bin dolar ile birinci olurken Rusya’yı 20 milyon dolarlık tutarla Ukrayna ve 7.5 milyon dolarlık satsuma mandalina ihracatı ile Irak izledi.

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