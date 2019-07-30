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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.07.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Manchester United yatırımcısını üzdü, Benfica sevindirdi

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Manchester United yatırımcısını üzdü, Benfica sevindirdi

Dünyanın önde gelen halka açık 9 futbol kulübünden 7'si yılın ilk yarısında yatırımcısına kazandırırken, 2'si kaybettirdi. Yılın ilk 6 ayında Manchester United FC'nin hisseleri yüzde 4,7 değer yitirdi. Portekiz kulübü SL Benfica'nın hisseleri, yılın ilk yarısında yatırımcısına yüzde 84,6 kazandırdı.

Dünyanın en değerli marka değerine sahip ilk 50 futbol kulübü arasında yer alan, halka açık 9 futbol kulübünden 7'sinin hisseleri yılın ilk 6 ayında yatırımcısının yüzünü güldürdü. 2 futbol kulübü ise ilk yarıda yatırımcısını üzdü. 

2017 ve 2018'de en değerli futbol kulübü olan, bu yıl ise ikinci sıraya gerileyen Manchester United FC'nin hisseleri yılın ilk 6 ayında yüzde 4,7 değer kaybetti. Kulübün 2018'de 1 milyar 895 milyon dolar olan marka değeri de bu yıl 1 milyar 651 milyon dolara düştü. 
İskoçya'nın önde gelen futbol kulüplerinden Celtic FC ise ilk yarıda yatırımcısına yüzde 1,8 kaybettirdi. 

SL BENFİCA'DAN DİKKATİ ÇEKİCİ PERFORMANS

159 milyon dolarlık marka değeri bulunan Portekiz kulübü SL Benfica, yılın ilk yarısında hisse senedi piyasalarında dikkati çekici bir performans sergiledi. 
Kulübün hisseleri, ilk 6 ayda yatırımcısına yüzde 84,6 kazandırdı. 

İTALYAN KULÜPLERİ YATIRIMCILARINA KAZANDIRDI

İtalyan kulüpleri Juventus FC, AS Roma ve SS Lazio, yılın ilk yarısında yatırımcılarına kazandırdı. Juventus FC'nin hisseleri yüzde 39,2, AS Roma'nın hisseleri yüzde 2,4, SS Lazio'nun hisseleri yüzde 1,8 artış kaydetti. 

Jevuntus FC'nin 680 milyon dolar, AS Roma'nın 291 milyon dolar ve SS Lazio'nun 144 milyon dolar marka değeri bulunuyor. 

202 milyon dolarla en değerli marka değerine sahip olan ve ilk 50 futbol kulübü arasında yer alan Olympique Lyonnais'in hisseleri ilk yarıda yüzde 19,5 artış kaydetti. 

Söz konusu dönemde AFC Ajax yatırımcısına yüzde 27,1, Borussia Dortmund ise yüzde 3,9 kazandırdı. 

AFC Ajax'ın 190 milyon dolar, Borussia Dortmund'un da 598 milyon dolar marka değeri bulunuyor. 

Dünyanın en değerli marka değerine sahip ilk 50 futbol kulübü arasında yer alan halka açık 9 futbol kulübün yılın ilk yarısındaki hisse performansları şöyle:

Futbol kulübü İlk yarıyıl hisse performansı (yüzde)

SL Benfica 84,6 
Juventus FC 39,2 
AFC Ajax 27,1 
Olympique Lyonnais 19,5 
Borussia Dortmund 3,9 
AS Roma 2,4 
SS Lazio 1,8 
Celtic FC -1,8 
Manchester United FC -4,7 

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