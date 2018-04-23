Malzemedeki artış konuta yansımadı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
23.04.2018 - 01:12, Son Güncelleme:

Malzemedeki artış konuta yansımadı

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Malzemedeki artış konuta yansımadı

BARIŞ İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akyüz, konut sektöründe şu anda hem adet hem de fiyat olarak balon olmadığını belirterek, “Konutta krizi fırsata çevirmenin tam zamanı” dedi.

İnşaat sektöründe arsa payı ve diğer maliyetlerin arttığını vurgulayan Akyüz, “Demir, beton gibi inşaat malzemelerinde ciddi artışlar yaşandığı halde bu artışlar henüz fiyatlara yansıtılmadı. Önümüzdeki dönemde bu artışların fiyatlara zam olarak yansıması kaçınılmaz. Örneğin 18 ayda sadece inşaat demirinde yüzde 145, hazır betonda ise yaklaşık yüzde 27 fiyat artışı oldu. Diğer maliyetlerle birlikte yıllık ortalama yüzde 55 ila 60 civarında bir artış meydana geldi. Konut fiyatları son bir yıldır neredeyse hiç artmadı” diye konuştu.
Akyüz, düzenlediği sohbet toplantısında, geçen yıl ocak ayında 120 ay vadeli konut kredisi faiz oranının aylık yüzde 0.95 seviyesinde olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti: “Bu oran bu yıl şubatta aylık bazda yüzde 1.59’u buldu ve son 8.5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ev sahibi olmak isteyenlerin geçen yıldan bu yana kredi maliyeti de yüzde 10 arttı. Faiz oranlarındaki yükseliş nedeniyle 100 bin lira kredi çeken bir kişi, bir yıl öncesine kıyasla 17 bin lira daha fazla ödemek zorunda. Yüksek faiz ve döviz kurlarındaki yükseliş, demir fiyatları başta olmak üzere yükselen maliyetler nedeniyle sektörümüz olumsuz etkileniyor. Tüm bu sorunlara acil çözüm üretilememesi durumunda satışlar daha da yavaşlayacaktır. Bu konuda hükümetin en kısa sürede tedbir alacağına inanıyorum.”

FAİZLER DÜŞMELİ

Bu yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre banka kredili konut satışının 35 bin 710 azaldığını söyleyen Akyüz, “Bu durum, bizim gibi markalı konut üreticilerini kendi kampanyalarını daha cazip hale getirmeye itiyor. İnşaat firmaları, sektördeki hareketliliği sürdürmek için 60 aya varan senetli konut satışı gerçekleştiriyor. Lokomotif sektör olarak bizler elimizden geleni yapıyoruz. Maliyetlerimiz arttığı halde bunu fiyatlara yansıtmıyoruz. Sektörün ve dolayısıyla ekonominin sürdürülebilirliği açısından bu süreçte bankaların da elini taşın altına koyması gerekiyor. Faizlerin düşmesi sadece sektörümüze değil, tüm ekonomiye can suyu olacaktır. Faizlerin düşmesi ertelenen konut talebini harekete geçirecektir” dedi.
Akyüz, kredi faiz oranlarının makul seviyelerde olmasının konut sektöründe istikrarın sürmesine yardımcı olacağını belirterek, şu öneriyi getirdi: “Kredi faiz oranlarında istikrar sağlanması ve aylık bazda yüzde 1’in altına gerilemesi satış trendi arttıracaktır. Bu noktada sektörün ihtisas bankasına ihtiyacı olduğu bir gerçek. Konut sektörünü yakından takip eden, sektörün sorunlarına göre çözüm üreten bir banka, sektörün finansman sorunlarını çözebilir. Sektörü bankalara bağımlılıktan kurtarır ve geniş hareket kabiliyeti kazandırır. Konutbank ile sektörün ihtiyacı olan uzun vadeli krediyi sağlanabilir ve finans yükü inşaat üreticilerinin üzerinden kalkar.”

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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