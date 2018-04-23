Malzemedeki artış konuta yansımadı

İnşaat sektöründe arsa payı ve diğer maliyetlerin arttığını vurgulayan Akyüz, “Demir, beton gibi inşaat malzemelerinde ciddi artışlar yaşandığı halde bu artışlar henüz fiyatlara yansıtılmadı. Önümüzdeki dönemde bu artışların fiyatlara zam olarak yansıması kaçınılmaz. Örneğin 18 ayda sadece inşaat demirinde yüzde 145, hazır betonda ise yaklaşık yüzde 27 fiyat artışı oldu. Diğer maliyetlerle birlikte yıllık ortalama yüzde 55 ila 60 civarında bir artış meydana geldi. Konut fiyatları son bir yıldır neredeyse hiç artmadı” diye konuştu.

Akyüz, düzenlediği sohbet toplantısında, geçen yıl ocak ayında 120 ay vadeli konut kredisi faiz oranının aylık yüzde 0.95 seviyesinde olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti: “Bu oran bu yıl şubatta aylık bazda yüzde 1.59’u buldu ve son 8.5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ev sahibi olmak isteyenlerin geçen yıldan bu yana kredi maliyeti de yüzde 10 arttı. Faiz oranlarındaki yükseliş nedeniyle 100 bin lira kredi çeken bir kişi, bir yıl öncesine kıyasla 17 bin lira daha fazla ödemek zorunda. Yüksek faiz ve döviz kurlarındaki yükseliş, demir fiyatları başta olmak üzere yükselen maliyetler nedeniyle sektörümüz olumsuz etkileniyor. Tüm bu sorunlara acil çözüm üretilememesi durumunda satışlar daha da yavaşlayacaktır. Bu konuda hükümetin en kısa sürede tedbir alacağına inanıyorum.”

FAİZLER DÜŞMELİ

Bu yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre banka kredili konut satışının 35 bin 710 azaldığını söyleyen Akyüz, “Bu durum, bizim gibi markalı konut üreticilerini kendi kampanyalarını daha cazip hale getirmeye itiyor. İnşaat firmaları, sektördeki hareketliliği sürdürmek için 60 aya varan senetli konut satışı gerçekleştiriyor. Lokomotif sektör olarak bizler elimizden geleni yapıyoruz. Maliyetlerimiz arttığı halde bunu fiyatlara yansıtmıyoruz. Sektörün ve dolayısıyla ekonominin sürdürülebilirliği açısından bu süreçte bankaların da elini taşın altına koyması gerekiyor. Faizlerin düşmesi sadece sektörümüze değil, tüm ekonomiye can suyu olacaktır. Faizlerin düşmesi ertelenen konut talebini harekete geçirecektir” dedi.

Akyüz, kredi faiz oranlarının makul seviyelerde olmasının konut sektöründe istikrarın sürmesine yardımcı olacağını belirterek, şu öneriyi getirdi: “Kredi faiz oranlarında istikrar sağlanması ve aylık bazda yüzde 1’in altına gerilemesi satış trendi arttıracaktır. Bu noktada sektörün ihtisas bankasına ihtiyacı olduğu bir gerçek. Konut sektörünü yakından takip eden, sektörün sorunlarına göre çözüm üreten bir banka, sektörün finansman sorunlarını çözebilir. Sektörü bankalara bağımlılıktan kurtarır ve geniş hareket kabiliyeti kazandırır. Konutbank ile sektörün ihtiyacı olan uzun vadeli krediyi sağlanabilir ve finans yükü inşaat üreticilerinin üzerinden kalkar.”