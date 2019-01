"Malta'nın Türkiye'ye yatırımlarının artacağını düşünüyoruz"

Malta Dışişleri ve Ticaret Geliştirme Bakanı Carmelo Abela, Türkiye'nin Malta'ya direkt yatırımlarının Malta'nın Türkiye’ye direkt yatırımlarına kıyasla daha fazla olmasına ilişkin "Bunun artacağını düşünüyoruz, bu daha da yüksek olabilir." dedi.



Bakan Abela, AA muhabirine Türkiye ve Malta arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilere yönelik açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Malta arasındaki siyasi ve ekonomik bağların son derece güçlü olduğunu vurgulayan Abela, "Daha önce de belirttiğim gibi bizlerin muhteşem ve giderek artan ekonomik ve siyasi bağları var. Siyasi ve iş çevrelerine baktığımızda, bunun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Bütün bu unsurların her alanda çok pozitif bir iş birliği inşa etmek ve bunu sürdürmek açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Abela, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye Malta İş Konseyi Toplantısı gibi organizasyonların iki ülkenin birbirini daha yakından tanıması için fırsatlar sunduğuna dikkati çekti.



"BİRBİRİMİZİ DAHA ÇOK TANIDIKÇA HER İKİ TARAFIN DA SUNACAĞI İMKANLAR OLACAKTIR"

Geçmişten bu yana her iki ülkenin de birbirine siyasi ziyaretlerde bulunduğunu aktaran Bakan Abela, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Malta’yı ziyaret etmişti. 2017 yılında büyükelçiliğimizi açtığımızda ben Türkiye'yi ziyaret etmiştim. Dolayısıyla siyasi görüşmeler iş hayatına ve topluluklara çok yardımcı oluyor. Bizler iş çevrelerinin bir araya gelmesinde ve görüşmelerinde inisiyatif alıyoruz. Birbirimizi daha çok tanıdıkça her iki tarafın da sunacağı

imkanlar olacaktır. Bunlar, iki defa düşünmeye gerek kalmadan, birbirimizle iş yapmanın ve yatırım yapmanın startını verebilir." ifadelerini kullandı.

Abela, Malta ile Türkiye arasında 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefine de değindi. Daha önce iki ülkenin bu rakama ulaştığını anımsatan Abela, "Fakat, bazı sebeplerden dolayı, bu rakam düştü. Bu ölçütü gerçekleştirmemiz ve bu seviyelere ulaşmamız için birbirimizden uzak kalmamalıyız. Bir araya gelmemiz imkanları görmemiz ve bu düşüşe neyin sebep olduğunu tartışmamız açısından önemli."

Bu azalışın nedenlerinden birinin mineral yağlar ve yakıtlarla ilgili olduğunu dile getiren Abela, "Biliyorsunuz ki açık bir piyasa bu, bazen buradan satın alırsınız bazen de başka yerden. Eğer problem sadece bundan kaynaklanıyorsa, hedefimize ulaşabiliriz." dedi.



"MALTA'NIN TÜRKİYE HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİYE İHTİYACI GEREKİYOR"

Bakan Carmelo Abela, Türkiye ile Malta'nın mevcut alanlar dışında ortak çalışabileceği diğer alanlara ilişkin de görüşlerini paylaştı.

Bilinen alanların dışında aynı zamanda finansal hizmetler, oyun endüstrisi ve blokzincir (blockchain) teknolojisi gibi alanlarda da iki ülkenin iş birliği yapabileceğini dile getiren Abela, "Blokzincir ve ilgili sektörler konusunda yasal düzenlemeler yaptık. Hukuki düzenleme yapan ilk ülkeyiz. Bu da

bize diğerlerine kıyasla rekabet üstünlüğü sağlıyor. Bu bizim Türkiye ile birlikte keşfedebileceğimiz bir alan." şeklinde konuştu.

Dünya genelinde bu alana yoğun bir ilgi olduğunu vurgulayan Abela, Malta’da bu alanda düzenlenen konferans ve seminerlere binlerce kişinin katıldığını bildirdi.

Söz konusu alanların haricinde hali hazırda iş birliği yapılan altyapı alanında da yeni fırsatlar olduğunu dile getiren Abela, "Turizm de diğer bir sektör. Bence şu an sahip olduğumuz iyi iletişim sayesinde turizm sektöründeki iş birliğimizi artırabiliriz. Şu an bir artış görüyoruz. Türkiye bir tatil bölgesi ancak Malta'nın Türkiye hakkında daha fazla bilgiye sahip olması gerekiyor."



"TÜRKİYE'NİN AB'YE KATILMAK İSTEMESİNİ DESTEKLİYORUZ"

Bakan Abela, Türkiye'nin Malta’ya direkt yatırımlarının Malta'nın Türkiye’ye olan direkt yatırımlarına kıyasla daha fazla olmasına ilişkin ise

"Bunun artacağını düşünüyoruz, bu daha da yüksek olabilir. Bu gibi toplantılar (DEİK Türkiye-Malta İş Konseyi Toplantısı) bence bizim güçlü taraflarımızı bilmemiz için bize muhteşem bir seçenek sunuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Malta’ya kıyasla daha fazla yatırım yapıyor olmasının kendilerini şaşırtmadığını dile getiren Abela, "Bizim ülke olarak büyüklüğümüz ve

nüfusumuz Türkiye’ye kıyasla farklı. Aynı zamanda yatırımın hacmi değil kalitesi de bizim için önemli." dedi.

Bakan Abela, Türkiye Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine ilişkin ise "Politik açıdan bakarsak, bir ülke ve insanlar AB’ye üye olmak istiyorsa biz bunu destekliyoruz. Türkiye şimdiye kadar bu ülkelerden birisi. AB’ye üye olmak isteyen her ülke için geçerli olan bir süreç var. Biz de 2004 öncesi bu süreçten geçtik. Politik açıdan da Türkiye'nin AB'ye katılmak istemesini destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.