Malta merkezli şirketten 43 kişi hakkında 'manipülasyon' suçlaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMalta merkezli şirketten 43 kişi hakkında 'manipülasyon' suçlaması
GeriEkonomi Malta merkezli şirketten 43 kişi hakkında 'manipülasyon' suçlaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
01.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Malta merkezli şirketten 43 kişi hakkında 'manipülasyon' suçlaması

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Malta merkezli şirketten 43 kişi hakkında 'manipülasyon' suçlaması

Malta merkezli uluslararası yatırım ve aracılık şirketi Exante Ltd., 9’u Bulgar 43 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Şirket, yatırım yaptıkları hisselerde manipülasyon yapıldığını ve 16 milyon Euro zarara uğratıldığını belirtirken, Türkiye ile eşzamanlı olarak Bulgaristan ve KKTC’de de hukuki süreç başlattı.

BORSA İstanbul’da işlem gören çeşitli hisselerle ilgili zaman zaman gündeme gelen manipülasyon iddiaları bu kez kapsamlı bir savcılık soruşturmasına konu oldu. Rus ve İngiliz ortaklı Exante Ltd. adına İstanbul savcılığına yapılan başvuruda 43 kişinin ismi şüpheli listesinde yer aldı. 28 Ocak günü, Exante avukatları, yatırım yaptıkları hisselerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Şüpheli listenin ilk sırasında, daha önce adı birçok kez borsa manipülasyonuna karışan ve tutuklanan Mecnur Çolak da yer alıyor. Bulgaristan’da yaşayan ve Mezhnun Emin adı ile pasaport çıkartan Çolak’ın yanı sıra, Metin Yüksel, Rıza Kutlu Işık, Gürkan Gençler, Gökhan Saygı ve Bulgar vatandaşı Dobri Georgiev Hristov, Mitko Vasilev, Pavlin Koynov, haklarında suç duyurusunda bulunulan kişiler arasında. Suç duyurusuna göre şüpheli işlemlerin, Çemaş Döküm AŞ, Işıklar Enerji Ve Yapı Holding AŞ, Beyaz Filo Oto Kiralama AŞ, ve Flap Kongre Toplantı Hizm. Oto. Ve Tur. AŞ hisselerinde yapıldığı iddia edildi.

6 AYLIK YASAK
Savcılık suç duyurusuna göre, bazı şüphelilerden Mecnur Çolak, Metin Yüksel ve Dobri G. Hristov Mayıs 2017’da Malta’ya giderek Exante Ltd. şirketi yetkilileri ile görüştü. Görüşme trafiği sonrası Exante, söz konusu hisselere yatırım yaptı. Işıklar Holding AŞ de Exante’nin müşterisi oldu, hisse alım satımı için talimatlar verilmeye başlandı. Suç duyurusuna göre hisselerde oynandığı ileri sürülen oyun, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) başlattığı soruşturma sonrası fark edildi. SPK, 9 Ocak 2018’den başlamak üzere 6 ay süre ile Beyaz Filo hissesinde, 22 Mart’ta başlamak üzere yine 6 ay süre ile Çemaş hissesi için işlem yasağı getirdi. Ve yetkililer hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Malta merkezli şirketten 43 kişi hakkında manipülasyon suçlaması

BLOK SATIŞLAR YAPILDI
SPK’nın kararı sonrası Exante de, İstanbul ve Londra’da çalıştığı yatırım bankaları ile temasa geçti, uğradıkları zararın boyutunu çıkarmaya başladı. Yapılan incelemeler sonrası, şüphelilerin, Çemaş hisselerinde blok satışlar yaptığı belirlendi. 14 Kasım 2018’de başlayan blok satış sürecinin 19 Aralık’a kadar sürdüğü anlaşıldı. Suç duyurusunda, “Müvekkil, hem Çemaş hissedarı, hem Işıklar Holding ile yapılan hizmet sözleşmesi nedeni ile, yapılan bu manipülasyon nedeniyle ciddi zarara uğradı” denildi. Anılan dönemde Çemaş’ta yapılan hisse satış adedi 140 milyon adede yakın. Yüzde 89.9 hissesi halka açık olan Çemaş’ın yüzde 6.41 hissesi Exante’ye yüzde 3.6 hissesi ise Işıklar Enerji AŞ’ye ait.

Malta merkezli şirketten 43 kişi hakkında manipülasyon suçlaması

Suç duyurusuna göre şüpheliler yapay bir piyasa oluşturdu; Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptıkları açıklamalarda da gerçek dışı bilgiler paylaşıldı. “Ortaya atılan asılsız haberlerle hisse değeri artırılmaya çalışıldı” denilen suç duyurusunda “Çemaş hisseleri için 15-20 dakika ara ile ve aynı bilgisayar üzerinde birçok sipariş işlemin yapıldığı tespit edildi” denildi. Suç duyurusuna göre, farklı hesap sahipleri, aynı hisse senedi üzerinde ve aynı IP üzerinde binlerce işlem yaptı. Mercek altına alınan işlemlere göre, X hesap sahibi ile Y hesap sahibi kısa aralıklarla aynı bilgisayar üzerinde hisse için alım satım işlemi yaptı.

Malta merkezli şirketten 43 kişi hakkında manipülasyon suçlaması

Malta merkezli şirketten 43 kişi hakkında manipülasyon suçlaması

KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

Savcılık başvurusuna göre, şüpheliler, ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Fiyatları etkileme suçu’, ‘Güveni kötüye kullanma’ ‘Piyasa manipülasyonu’ ve ‘Bilgi suistimali’ yapmakla suçlanıyor. Suç duyurusunda, şüphelilerden Mecnur Çolak’ın Bulgaristan’a firar ettiği belirtilerek hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edildi. Exante avukatı Resul Özmen’in hazırladığı suç duyurusunda, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki suçluların iadesi anlaşması kapsamında Adalet Bakanlığı ile gerekli yazışmaların yapılması talep edildi. 16 milyon Euro zarara uğratıldığı belirtilen Exante’nin, Bulgaristan ve KKTC’de de savcılıklara suç duyurusunda bulunduğu anlaşıldı.

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor