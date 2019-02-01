Malta merkezli şirketten 43 kişi hakkında 'manipülasyon' suçlaması

BORSA İstanbul’da işlem gören çeşitli hisselerle ilgili zaman zaman gündeme gelen manipülasyon iddiaları bu kez kapsamlı bir savcılık soruşturmasına konu oldu. Rus ve İngiliz ortaklı Exante Ltd. adına İstanbul savcılığına yapılan başvuruda 43 kişinin ismi şüpheli listesinde yer aldı. 28 Ocak günü, Exante avukatları, yatırım yaptıkları hisselerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Şüpheli listenin ilk sırasında, daha önce adı birçok kez borsa manipülasyonuna karışan ve tutuklanan Mecnur Çolak da yer alıyor. Bulgaristan’da yaşayan ve Mezhnun Emin adı ile pasaport çıkartan Çolak’ın yanı sıra, Metin Yüksel, Rıza Kutlu Işık, Gürkan Gençler, Gökhan Saygı ve Bulgar vatandaşı Dobri Georgiev Hristov, Mitko Vasilev, Pavlin Koynov, haklarında suç duyurusunda bulunulan kişiler arasında. Suç duyurusuna göre şüpheli işlemlerin, Çemaş Döküm AŞ, Işıklar Enerji Ve Yapı Holding AŞ, Beyaz Filo Oto Kiralama AŞ, ve Flap Kongre Toplantı Hizm. Oto. Ve Tur. AŞ hisselerinde yapıldığı iddia edildi.

6 AYLIK YASAK

Savcılık suç duyurusuna göre, bazı şüphelilerden Mecnur Çolak, Metin Yüksel ve Dobri G. Hristov Mayıs 2017’da Malta’ya giderek Exante Ltd. şirketi yetkilileri ile görüştü. Görüşme trafiği sonrası Exante, söz konusu hisselere yatırım yaptı. Işıklar Holding AŞ de Exante’nin müşterisi oldu, hisse alım satımı için talimatlar verilmeye başlandı. Suç duyurusuna göre hisselerde oynandığı ileri sürülen oyun, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) başlattığı soruşturma sonrası fark edildi. SPK, 9 Ocak 2018’den başlamak üzere 6 ay süre ile Beyaz Filo hissesinde, 22 Mart’ta başlamak üzere yine 6 ay süre ile Çemaş hissesi için işlem yasağı getirdi. Ve yetkililer hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

BLOK SATIŞLAR YAPILDI

SPK’nın kararı sonrası Exante de, İstanbul ve Londra’da çalıştığı yatırım bankaları ile temasa geçti, uğradıkları zararın boyutunu çıkarmaya başladı. Yapılan incelemeler sonrası, şüphelilerin, Çemaş hisselerinde blok satışlar yaptığı belirlendi. 14 Kasım 2018’de başlayan blok satış sürecinin 19 Aralık’a kadar sürdüğü anlaşıldı. Suç duyurusunda, “Müvekkil, hem Çemaş hissedarı, hem Işıklar Holding ile yapılan hizmet sözleşmesi nedeni ile, yapılan bu manipülasyon nedeniyle ciddi zarara uğradı” denildi. Anılan dönemde Çemaş’ta yapılan hisse satış adedi 140 milyon adede yakın. Yüzde 89.9 hissesi halka açık olan Çemaş’ın yüzde 6.41 hissesi Exante’ye yüzde 3.6 hissesi ise Işıklar Enerji AŞ’ye ait.

Suç duyurusuna göre şüpheliler yapay bir piyasa oluşturdu; Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptıkları açıklamalarda da gerçek dışı bilgiler paylaşıldı. “Ortaya atılan asılsız haberlerle hisse değeri artırılmaya çalışıldı” denilen suç duyurusunda “Çemaş hisseleri için 15-20 dakika ara ile ve aynı bilgisayar üzerinde birçok sipariş işlemin yapıldığı tespit edildi” denildi. Suç duyurusuna göre, farklı hesap sahipleri, aynı hisse senedi üzerinde ve aynı IP üzerinde binlerce işlem yaptı. Mercek altına alınan işlemlere göre, X hesap sahibi ile Y hesap sahibi kısa aralıklarla aynı bilgisayar üzerinde hisse için alım satım işlemi yaptı.





KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

Savcılık başvurusuna göre, şüpheliler, ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Fiyatları etkileme suçu’, ‘Güveni kötüye kullanma’ ‘Piyasa manipülasyonu’ ve ‘Bilgi suistimali’ yapmakla suçlanıyor. Suç duyurusunda, şüphelilerden Mecnur Çolak’ın Bulgaristan’a firar ettiği belirtilerek hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edildi. Exante avukatı Resul Özmen’in hazırladığı suç duyurusunda, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki suçluların iadesi anlaşması kapsamında Adalet Bakanlığı ile gerekli yazışmaların yapılması talep edildi. 16 milyon Euro zarara uğratıldığı belirtilen Exante’nin, Bulgaristan ve KKTC’de de savcılıklara suç duyurusunda bulunduğu anlaşıldı.