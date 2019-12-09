Maliye’ye drone vergisi sorusu

Verilen yanıtta, eğer kişisel eğitim veriliyorsa serbest meslek kazancı, kapsamlı bir organizasyon içindeyse ticari kazanç olarak değerlendirilmesi gerektiği bildirildi. Mükellefler tereddüte düştükleri konularda Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan görüş talep ediyor. Gelir İdaresi’nin verdiği yanıtlara özelge deniliyor. Muğla Vergi Dairesi de mükelleften bu konuda gelen bir soruyu yanıtladı. Özelgede, “Ticari pilot sertifikası verme faaliyetinin şahsi mesaiye ilmi ve mesleki bilgiye dayanarak şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabınıza yapmanız durumunda, faaliyetin serbest meslek faaliyeti, bu faaliyetinizden elde edilen kazancın da serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Faaliyetiniz için eğitimler, seminerler ve toplantı organizasyonlarının düzenlenmesi, bu işler için ilgili tesisat, ekipman ve insansız hava araçlarının temin edilmesi ve faaliyetinizin ticari bir organizasyon yapısı içinde yapılması halinde ise faaliyetin ticari kazanç olarak değerlendirilmesi ve kazancın ticari kazanç hükümleri çerçevesinde vergilendirilmesi gerekmektedir” denildi. Drone eğitiminin KDV oranı da soruldu. Verilen yanıtta, eğer drone eğitimi vermek amacıyla düzenlenen kurs için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan izin alınmışsa yüzde 8, aksi takdirde yüzde 18 KDV’ye tabi tutulmasını bildirdi.