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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
17.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Maliye’nin ikinci yarıyıl mesaisi yoğun

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Maliye’nin ikinci yarıyıl mesaisi yoğun

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, yılın ikinci döneminde içki ve sigara sektöründe vergi kaybının önlenmesi başta olmak üzere yoğun bir mesaiye hazırlanıyor. Gelir İdaresi’nin Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler raporuna göre temmuz-aralık döneminde içki ve sigara firmalarının bandrol ve stokları detaylı bir şekilde analiz edilecek, denetim yapılacak.

Yılın ilk yarısının değerlendirildiği ve ikinci yarıyılda nelerin yapılacağının anlatıldığı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler raporunun “Vergi Yönetimi ve Denetiminde Etkinleştirme Çalışmaları” başlıklı bölümünde, tütün mamulleri ve alkollü içkiler sektöründe vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi amacıyla yaygın ve yoğun denetimlere devam edileceği belirtildi. Bu çerçevede firmaların bandrol, güvenlikli mürekkep veya kodlanmış etiket talepleri; mevcut bandrol stokları, önceki dönemlerde aldıkları bandrol miktarları, üretim kapasiteleri, aylık üretim miktarları, mamul ve yarı mamul stokları ve aylık satış miktarları kontrol edilerek denetim ve incelemeye yönelik çalışmalar yapılacak.

ÇIKIŞ HARCI İNTERNETTEN

Gelir İdaresi Başkanlığı yurtdışı harcını internetten almayı planlıyor. Bilgi işlem faaliyetleri başlığı altında 2019 temmuz-aralık döneminde İnteraktif Vergi Dairesinde sunulması planlanan hizmetlerarasında vergi levhası oluşturma, yurtdışı çıkış harcı ödeme de sıralandı.

 

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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