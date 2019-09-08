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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe Karanfil
08.09.2019 - 21:40, Son Güncelleme:

Maliye’den ‘dilim’ cezası

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Maliye’den ‘dilim’ cezası

Maliye Bakanlığı, yapılan bir çalışma ile ücret geliri elde edenlerin aynı yıl işyeri değiştirdikten sonra girdiği gelir vergisi diliminde yüksek dilimden devam etmesi gerekirken bir alt dilimden kadrosunun başlatıldığını tespit etti. Bu durumu kıskaca alan Maliye şimdi dilimi yüzde 27 olması gerekirken işyeri değiştirerek yüzde 15’ten başlatanları tek tek vergi dairesine çağırıyor.

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı Türkiye genelinde başlattığı bir çalışma ile iş yerlerini değiştiren ancak bildirim yapmayanları kıskaca aldı. Araştırma ile ücret geliri elde edenlerin işyeri değiştirdikten sonra girdiği gelir vergisi diliminde yüksek dilimden devam etmesi gerekirken bir alt dilimden kadrosunun başlatıldığını tespit etti. Bir kişi ocak ayından temmuz ayına kadar A şirketinde çalışırken yüksek ücret alıyorsa önce yüzde 15 dilim üzerinden gelir vergisi kesiliyor. Birkaç ay sonra ise yüzde 20, daha sonra da yüzde 27’lik dilime geçilebiliyor. Ancak işyeri değiştiğinde yeni işyerinde ödediği ücretten tekrar yüzde birinci gelir vergisi tarifesi üzerinden vergi ödenmeye başlıyor. Maliye de şimdi dilimini yılın ortasında ilk dilimden başlatanları tek tek vergi dairesine çağırıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın başlattığı çalışmada Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileri baz alınarak gelir vergisi beyanlarında çapraz kontrol yapıldı. İşyeri değiştiren ancak gelir vergisi tarifesini yıl içinde tarifesini yeniden başlatılanlar tespit edildi. Bu kişilere yazı gönderildi. “Birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesi hakkında” başlıklı yazıda, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak, mükellef haklarını gözetmek, mükelleflerin yükümlülüklerini kolayca yerine getirmek ve cari dönem içerisinde mükelleflerin vergisel ödevleri ile ilgili ortaya çıkabilecek olumsuzlukların en kısa sürede önlenmesi amacıyla mükellef odaklı analiz çalışması yapıldığı belirtildi. Bu ilkeler doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu verileri esas alınarak yapılan çalışma sonucunda birden fazla ücret geliri elde edildiğinin anlaşıldığı ücret geliri elde eden mükellefe bildirildi. Ücret geliri ile ilgili beyana rastlanılmadığının kaydedildiği yazıda, yazının tebliğinden itibaren 15 gün içinde vergi dairesine başvurulması istendi.

PİŞMANLIK BEYANNAMESİ

Ücret geliri elde edenler vergi dairesine gittiklerinde Maliye verginin eksik ödendiği gerekçesiyle pişmanlık dilekçesi verilmesini istedi. Birden fazla işverenden ücret alınmasına ve birden sonraki işverenden elde ettiği ücretin vergi tarifesinin

2. dilimindeki tutarı aşmasına rağmen ücret kazancını beyan etmediği gerekçesiyle aradaki fark hesaplandı. Konunun uzmanları bu durumda olan kişilerin kendisi pişmanlık dilekçesi vermezse ceza ile karşı karşıya kalınacağını belirterek, pişmanlık beyannamesinde vergi ve faiz ödeneceğini söylediler. Eğer beyanname verilmezse de vergi dairesi işlem yapıyor ihbarname tebliğ edildiğinde dava açılabiliyor.

Gelir vergisi tarifeleri

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103 üncü maddesine göre tarife, 2019 yılı için şöyle:
18 bin TL’ye kadar yüzde 15
40 bin TL’nin 18 bin TL’si için 2 bin 700 TL, fazlası yüzde 20
98 bin TL’nin 40 bin TL’si için 7 bin 100 TL, (ücret gelirlerinde 148 bin TL’nin
40 bin TL’si için 7 bin 100 TL), fazlası yüzde 27
98 bin TL’den fazlasının 98 TL’si için 22 bin 760 TL, (ücret gelirleri
148 bin TL’den fazlasının 148 bin TL’si için 36 bin 260 TL), fazlası yüzde 35

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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