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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
RİZE (AA)
12.06.2018 - 16:58, Son Güncelleme:

Maliye Bakanı: 'Olağanüstü bir başvuru bekliyorum'

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Maliye Bakanı: 'Olağanüstü bir başvuru bekliyorum'

Yeniden Yapılandırma Kanunu'nu değerlendiren Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Ben olağanüstü bir başvuru bekliyorum. Bu sene bütçemize buradan 15-16 milyar liralık bir gelir gelecek" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bugün itibarıyla Türkiye genelinde yeniden yapılandırma kanununa başvuru sayısı 1 milyon 6 bini buldu. Şu ana kadar 6,8 milyar liralık alacağı yapılandırdık." dedi. Ağbal, Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını ziyaretinde yaptığı konuşmada, muhasebeci ve mali müşavirlerin sorunlarını çok iyi bildiğini dile getirerek, sorunların çözümü noktasında hayata geçirmeyi planladıkları çalışmaları anlattı.

"Bugün itibarıyla Türkiye genelinde yeniden yapılandırma kanununa başvuru sayısı 1 milyon 6 bini buldu." ifadesini kullanan Ağbal, "1 milyon 6 bin vatandaşımız müracaatını yaptı, şu ana kadar 6,8 milyar liralık alacağı yapılandırdık. Gerçekten tarihi bir fırsat, özellikle geçmiş dönem borçlarının ödenmesinde olağanüstü imkanlar sunuyor." diye konuştu.

Sunulan ödeme seçenekleri hakkında bilgi veren Ağbal, vatandaşların lehine bir uygulama olduğunu vurguladı. Ağbal, "Ben olağanüstü bir başvuru bekliyorum. Bu sene bütçemize buradan 15-16 milyar liralık bir gelir gelecek ama diğer taraftan vatandaşlarımız da borçlarını vadeye yaymış olacaklar, 36 aya kadar ödeme imkanı var. Hem vatandaş memnun olacak hem de bizler memnun olacağız." dedi. Maliye ile davası olanlara da güzel bir indirimin söz konusu olduğunu aktaran Ağbal, "Cezaları tamamen siliyoruz, vergilerin yarısını hatta yüzde 80’ini almıyoruz, o da büyük bir imkan." ifadesini kullandı.
 

 

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