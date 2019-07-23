Mali saydamlıktan taviz vermeyeceğiz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMali saydamlıktan taviz vermeyeceğiz
GeriEkonomi Mali saydamlıktan taviz vermeyeceğiz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA
23.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Mali saydamlıktan taviz vermeyeceğiz

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Mali saydamlıktan taviz vermeyeceğiz

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, birçok alanda yapısal reformların hazırlığına devam ettiklerini belirterek, “2023 hedeflerimize ulaşmak için mücadele ederken, hesap verebilirliğin esasını teşkil eden mali saydamlıktan da taviz vermeyeceğiz” dedi.

 Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın hazırladığı “2018 Yılı Genel Faaliyet Raporu”nun sunuş yazısında ekonomiye ilişkin mesajlar verdi. Son 17 yılda ihracat, turizm ve yatırım rakamlarında yaşanan değişimlerin Türkiye’nin geldiği noktayı gösterdiğine işaret eden Erdoğan, mesajında “2002-2018 arası dönemde Türkiye yıllık ortalama yüzde 5.6 gibi ciddi bir büyüme oranını yakaladı. 2018 Ağustos ayındaki spekülatif ataklara rağmen geçen seneyi de yüzde 2.6 gibi önemli bir büyüme oranıyla kapattık” dedi.

HEDEFLERE ULAŞMAK

Mesajda, 2002 yılında GSYH’ye oranla yüzde 10.5 olan genel devlet açığının, 2018 yılında (2018-2020 OVP) yüzde 1.9 olarak öngörüldüğü kaydedilerek şöyle devam edildi: “Aynı dönemde AB tanımlı genel devlet borç stokunun GSYH’ye oranı da yüzde 72.1’den yüzde 30.4’e gerilemiştir. Türkiye, yakın tarihimizin en büyük atılımlarına bu dönemde şahit olmuştur. Ekonomide attığımız adımlarla hem milletimizi zenginleştirdik hem de devletimizi güçlendirdik. Eğitimden adalete, sağlıktan sosyal güvenliğe kadar birçok alanda yeni yapısal reformların hazırlıklarına devam ediyoruz. Özellikle yatırım, üretim, ihracat ve istihdam konularında hızlı sonuçlar alacak çözümler üzerinde duruyoruz.”

4 YIL KESİNTİSİZ

Türkiye olarak 2023 hedeflerine ulaşmak için 4 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunduğuna dikkat çekilen mesajda, “Bu dönemi en güzel, en verimli şekilde değerlendirmekte kararlıyız. Hedeflerimize ulaşmak için mücadele ederken, hesap verebilirliğin esasını teşkil eden mali saydamlıktan da taviz vermeyeceğiz. Raporu, kamu mali yönetiminde saydamlık ve hesap verme sorumluluğuna dayalı yönetim anlayışının bir gereği olarak görüyoruz” denildi.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
2020'nin en iyi meslekleri belli oldu! İlk 2'ye çok şaşıracaksınız
Bakan Albayrak, İtalya Ekonomi Bakanı Tria ile görüştü
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'dan öğrencilere tavsiye
Elektrik faturaları sadeleşecek