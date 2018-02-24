Malezya'dan kripto para kararı

Harvard İşletme Okulu Mezunlar Kulübünün 40ıncı yıldönümü yemeğinde konuşan BNM Başkanı İbrahim, kripto para birimleri konusunda yönetimin bir karara varmadığını ve halkın sanal para birimleri yatırımı konusunda kendi kararını verdiği bir serbest piyasa duruşuna karar verildiğini söyledi.

İbrahim, Malezyada kripto para birimleri sektörüne bazı temel prensipler getirilmesi mesajını verdiği konuşmasında, Temel olarak Bitcoin, Ethereum ve Ripple gibi kripto para birimlerinin, bu birimlerin sistemlerinin ve sahne arkasındaki işlemlerin daha şeffaf olması gerekiyor. Böylece halk kendi isteğiyle kripto para birimlerine yatırım yapıp yapmak istemediğine kendisi karar verebilir dedi.

İbrahim aynı zamanda Malezyanın kripto para birimlerini yasal para birimi olarak tanımayacağını fakat sanal para birimleri işlemlerinin ülke genelinde yasaklanmayacağını da vurguladı.