Malezya Havayolları, Boeing 737 MAX alımlarını durdurdu

Konuya dair açıklama yapan firma yetkilileri, modele ait uçakların geçen sene iki defa kaza yaptığını hatırlatarak, “Söz konusu uçaklardaki tutukluk ve rötarlı dönüşlerden ötürü Malezya Havayolları, siparişlerin dağıtımını askıya almıştır.” dedi.



Kararın ardından Boeing’den gelen açıklamada ise Malezya Havayolları’ndan özür dilendi ve “Müşterilerimizin 737 MAX modelimize güvenini yeniden kazanmak için her türlü desteği göstereceğiz.” ifadesi kullanıldı.



Geçen yılki kazaların ardından Boeing’in uçak siparişleri, son 11 yılın en düşük rakamına gerilemişti.



Malezya Havayolları, bu yıl temmuz ayında teslim edilmek üzere Boeing’den 25 adet 737 MAX model uçak sipariş etmişti.