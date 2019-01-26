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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Ekonomi
Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA)
26.01.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Maldivler'de balayı hayaline karar çıktı! Dikkat bu tuzağa düşmeyin...

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Maldivler'de balayı hayaline karar çıktı! Dikkat bu tuzağa düşmeyin...

HER ikisi de doktor olan Aykut ve Nihal Çelik çiftine, nişanlı oldukları dönemde 4 bin 800 Dolara ileri tarihli ’Maldivler’de Balayı Paketi’ sattıktan sonra ortadan kaybolan Adem ve Davut H. kardeşler ile kuzenleri Oktay S. ’dolandırıcılık’ suçundan toplam 7,5 yıl hapis ve 30 bin TL para cezasına çarptırıldı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın önceki günkü ikinci duruşmasına tutuksuz sanık Oktay S. avukatı ile geldi. Duruşmada doktor çifti ise avukatları temsil etti. Oktay S. savunmasında diğer sanıkların teyzesinin oğulları olduğunu belirterek, "Aynı şirkette satış temsilcisi olarak çalışıyordum. Dolandırıcılık suçunu kabul etmiyorum. Şirketin işleri kötüye gidiyordu. Hesaplara bloke konuldu. Bu nedenle taahhüt yerine getirilemedi. Ben de maaşımı alamıyordum. Şirkete icra geldiğini ve bilgisayarlara el konulduğunu öğrendim. Şirketin büyük hissedarı, teyzemin kardeş olan çocuklarıydı. Yüzde 10 hissemi onlara devretmiştim" dedi.

"SON GÜNE KADAR SATIŞ YAPTILAR"

Çelik çiftinin avukatı ise Oktay S.’nin şirket temsilcisi olduğunu vurgulayarak, "Olaydan 10 gün öncesine kadar şirkette satış yapmaya devam etmişlerdir. Ayrıca haciz söz konusu değildir. Aradan geçen zamana rağmen yapılan bir ödeme yoktur. Cezalandırılmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Maldivlerde balayı hayaline karar çıktı Dikkat bu tuzağa düşmeyin...

"DOLANDIRICILIK KASTI İLE HAREKET ETTİLER"

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanıkların dolandırıcılık kastı ile hareket ettiğini, fikir, irade ve eylem birliği içerisinde ’dolandırıcılık’ suçunu işlediklerini bildirerek, ceza verilmesini istedi.

İKİNCİ DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Mahkeme, turizm şirketinin sahipleri Adem ve Davut H. kardeşler ile kuzenleri Oktay S.’ye dolandırıcılık suçundan 3’er yıl hapis ve 600’er gün adli para cezası verdi. İyi hal indirimi yaparak, hapis cezalarını 2’şer yıl 6’şar aya, adli para cezasını da 500’er güne düşürdü. Cezaları ertelemeyen mahkeme, para cezasını günlüğü 20 TL’den 10 biner TL olarak belirledi. Cezanın 10 eşit taksitte ödenmesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Aykut ve Nihal Çelik düğünlerinden 10 ay önce 17 Mart 2016’da, merkezi Taksim’de bulunan ANT Turizm Şirketi’nden 4 bin 800 Dolara Maldivler’de balayı tatil paketi aldı. Düğüne 10 gün kala Aykut Çelik, şirketin eski ortağı ve çalışanı Oktay S.’yi aradı. Oktay S. ve şirket telefonları cevap vermeyince Aykut Çelik, turizm firmasının ofisine gitti. Ofiste kimseyi bulamayan Çelik, şirketin kapısında başka mağdurların ’Size ulaşamıyoruz bize ulaşın’ yazılı not ve cep telefonu numaraları bıraktığını gördü. Dolandırıldığını anlayan çifti durumu TÜRSAB’A bildirdi. TÜRSAB yetkilileri de ’Durumu biliyoruz, idari işlem başlattık’ yanıtını verdi. ANT şirketinin ortakları Adem ve Davut H. ile kuzenleri Oktay S. hakkında ’dolandırıcılık ’ suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açıldı. İlk duruşmada ifade veren Nihal Çelik, "Danışıklı olarak kuzenlerin işlettiği şirket tarafından dolandırıldık. Şirketin mal varlığına tedbir konulmasını istiyorum. Eşim ve ben şikayetçiyiz" dedi. Aykut Çelik de kendileri gibi 12 çiftin balayı mağduru olduğunu iddia etti. Sanık Adem H. ise mahkemede verdiği ifadede, 15 Temmuz darbe sürecinden sonra bir çok rezervasyonun iptal edilmesi nedeniyle işlerinin bozulduğunu ve dolandırıcılık kastı ile hareket etmediklerini savundu.

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