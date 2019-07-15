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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.07.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Malatya kayısısı için hedef pazar Uzak Doğu

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Malatya kayısısı için hedef pazar Uzak Doğu

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'dan Uzak Doğu pazarına daha fazla ürün gönderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacının 8 milyonuna sahip Malatya'da, yaklaşık 50 bin aile geçimini bu üründen sağlıyor. 

"Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alan üçüncü ürün olan "Malatya kayısısı", geçen sezon (1 Ağustos 2017- 30 Temmuz 2018) 112 ülkeye 91 bin 386 ton ihraç edilerek, Türkiye ekonomisine 250 milyon 150 bin 524 dolarlık girdi sağladı. 

Kentten bu sezonun (1 Ağustos 2018 - 30 Haziran 2019) 11 ayında ise yine 112 ülkeye 95 bin 81 ton ihracat kayısı ihracatı gerçekleştirilerek 239 milyon 820 bin dolar kazanç elde edildi. 

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun bitmesine bir ay kalmasına rağmen geçen sezona göre ihracatta 4 bin tona yakın artış sağladıklarını belirtti. 

Sezonu 100 bin ton ihracatla kapatacaklarını kaydeden Özcan, satışların istikrarlı bir şekilde sürdüğünü ifade etti. 

Malatya'dan ortalama 112 ülkeye ihracat gerçekleştiğini ve buraların büyük pazarlar olduğunu değinen Özcan, şunları söyledi: 

"Malatya'dan üretilen kuru kayısı belli bir potansiyele, tüketiciye ulaşmış durumda. Toprağımızdan yetişen ürünümüz belli bir tüketicinin damak zevkiyle buluşmuş ve o insanlar da her yıl mutlaka kayısıyı tüketiyor. Bu pazarlarda sabit kalmamız çok doğru değil. Yeni tüketici keşfetmek zorundayız. Yeni kitlelere, yeni insanlara ulaşmak zorundayız. Çünkü yıl içerisindeki üretim fazlaları ihracat rakamlarının çok üstüne çıktığı zaman fiyatta ciddi anlamda bir gerileme söz konusu oluyor. Bu fiyatların gerilememesi için piyasayı regüle etmeniz lazım." 

KURU KAYISIDA HEDEF UZAK DOĞU PAZARI

Yeni tüketici kitlelerine ulaşmayı amaçladıklarını vurgulayan Özcan, bunun için de en sağlıklı, verimli rotanın Uzak Doğu olduğuna dikkati çekti. 
Uzak Doğu ülkelerinin hala kuru kayısıyı keşfetmediğini dile getiren Özcan, şunları kaydetti: 

"Özellikle Çin ve Japonya kayısı için ciddi anlamda çok önemli bir pazar. Çin'deki tüketim her yıl artıyor. Geçen sezon 300 ton olan ihracatımız bu yıl bin tona ulaştı. Geçtiğimiz haziran ayı içerisinde arkadaşlarımız Çin'in Şanghay şehrinde düzenlenen bir gıda fuarına katıldılar. İhracatçı arkadaşlarımız buraya katılarak reklam yaptılar, ikramda bulundular ve gıda fuarı gerçekten çok iyi geçti. Özellikle Çin'deki tüketici kayısıyı ne kadar arzu ettiğini bütün arkadaşlarımız orada gördü ve keşfetti. Bu yıl inşallah Uzak Doğu pazarlarında da yeni tüketici kitleleriyle de buluşup mutlaka onların da kayısıyı tatmasını sağladıktan sonra ihracatta ciddi anlamda artış bekliyoruz." 

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