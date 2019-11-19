Mal beyanına otomatik takip

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMal beyanına otomatik takip
GeriEkonomi Mal beyanına otomatik takip
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN
19.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Mal beyanına otomatik takip

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Mal beyanına otomatik takip

Yolsuzlukla mücadele kapsamında kamu çalışanlarının mal beyanlarının doğruluğunu araştırmak için dijital takip sistemi kurulacak. Kamu çalışanlarının mal beyanlarının yükleneceği sistem sayesinde mal beyanındaki artışları dikkat çeken kamu çalışanları sistemden takip edilecek.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bünyesinde yolsuzlukla mücadele amacıyla mevzuata göre mal beyanında bulunma zorunluluğu olan kamu çalışanlarının mal beyanlarının doğruluğunun araştırılması için otomatik takip sistemi kurulacak. 2020 Cumhurbaşkanlığı Programındaki hedefe göre Dijital Dönüşüm Ofisi, otomatik takip sisteminin oluşturulması için ilk olarak analiz çalışması yapacak. Bu çalışmada öncelikle kapsama giren kamu çalışanının mal beyanları sisteme yüklenecek. Kamu çalışanları mal beyanlarını sistem üzerinden otomatik olarak güncelleyebilecek veya yenileyebilecek. Dijital Dönüşüm Ofisi’nin yapacağı çalışmayla mal beyanlarında dikkat çeken artışlar olan tüm kamu çalışanları, sistem üzerinden anlık olarak takip edilecek.

Çalışmayla kamu yönetiminde hesap verme sorumluluğunun yerleştirilmesi, katılımcılığın güçlendirilmesi, kamuda eşit ve adil muamele yapılarak şeffaflığın artırılması amaçlanıyor. İlgili kurumlarla ortaklaşa yapılacak çalışmayla ihale ve sözleşme bilgilerinin kamuoyuna duyurulması süreçlerinin de geliştirilmesi amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “AK Parti’nin yürüyüşüne başladığımız günlerde ‘3-Y’ olarak adlandırdığımız yolsuzlukla, yoksullukla ve yasaklarla mücadele etmek, en önemli hedeflerimiz arasında olmaya devam edecektir” açıklamasını yapmıştı.

BİLDİRİMLERİN GİZLİLİĞİ

Yasaya göre, mal bildirimleri, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bildirimde bulunanın özel dosyasında saklanıyor. Cumhuriyet savcılıklarında yürütülen soruşturmalar dışında bu bildirimler hakkında bilgi verilmiyor. Ancak, Kamu Görevlileri Etik Kurulu mal bildirimlerini gerektiğinde inceleme yetkisi bulunuyor. Mal bildirimlerindeki bilgilerin doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kişi ve kuruluşların (bankalar ve özel finans kurumları dahil) talep edilen bilgileri en geç 30 gün içinde Kurula vermek yükümlülükleri bulunuyor.

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMASI GEREKENLER

RÜŞVET ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar arasında, “Her tür seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ile Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, noterler, Türk Hava Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde, Türkiye Kızılay Derneğinin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük teşkilatında görev alanlar ve bunların şube başkanları, Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri (İktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri” bulunuyor. Siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alanlar, kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulun üyeleri ve genel müdürleri de kanuna göre mal bildiriminde bulunmak zorunda. Bunların dışında yeminli mali müşavirler, kamu yararına sayılan dernek yönetici ve deneticileri, gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları, mal bildiriminde bulunmak zorundalar. Özel Kanunlarına göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar da bu kanun hükümlerine tabiler.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle