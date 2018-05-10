Makineler gözünü açtı
‘Google I/O 18’in ikinci gününe yapay zekâ ve görüntü tanıma teknolojileri damga vurdu. Robotik uygulamalardan sürücüsüz otomobillere kadar pek çok alanda kendini gösteren görüntü tanıma teknolojileri günlük hayatı oldukça kolaylaştırıyor.
TEKNOLOJİ devi Google’ın dünya çapındaki 7 bin teknoloji meraklısını bir araya getirdiği ‘Google I/O’ ikinci gününde tüm hızıyla sürdü.
Google CEO’su Sundar Pichai’nin açılış konuşmasını yaptığı etkinlikten sonra şirketin şovu oluşturulan irili ufaklı birçok çadırda devam etti.
Google’ın geliştirdiği teknolojilerin ve yeni nesil altyapıların sergilendiği bu çadırlarda, ziyaretçilere sunulan icatlar, tüm merakları üzerinde çekmeyi başardı.
Adından en çok bahsettiren konu ise yapay zekâ teknolojisiyle geliştirilen görüntü tanıma teknolojilerinin geldiği nokta oldu.
Robotik uygulamalardan navigasyon uygulamasına kadar pek çok alanda uygulanan görüntü tanıma teknolojileri, günlük hayatı kolaylaştırdığı kadar birçok farklı sektörde yarattığı çözümlerle dikkat çekiyor.
Makinelerin görmesini sağlayan bu çözümlerin geleğe yön vermesi ise artık sürpriz değil. Biz de Google’ın görüntü işleme teknolojileriyle hayata geçirdiği icatları incelemek için Google I/O 18 etkinlik alanındaki çadırlar ziyaret ettik.
İşte Google’ın geliştirdiği son icatlar şu şekilde...
NAVİGASYONA KAMERAYLA TAKİP
Google’ın görüntü tanımaz teknolojilerini entegre ettiği servislerinden biri de Google Maps oldu.
220 ülkede 1 milyar kullanıcı tarafından kullanılan Google Maps, şimdiye kadar harita üzerinden navigasyon özelliğiyle yol tarifi yapıyordu.
Görüntü tanıma teknolojisiyle Google Maps’in navigasyon özelliğini birleştiren Google, yol tarifinin çok daha kolay yapılabildiği bir çözüm sunmaya başladı.
Yol tarifine basıldıktan sonra kamera açılıyor, gerçek zamanlı olarak cadde ve sokaklar üzerinde tarifler çıkıyor.
Gideceğiniz noktaya kadar yol üzerindeki önemli noktalar da harita üzerinde belirtiliyor.
ROBOT BENİM PORTREMİ ÇİZDİ
Görüntü tanıma teknolojilerinin tanıtıldığı çadırda dikkat çeken diğer bir demo ressam robot oldu. Google’ın görüntü tanıma teknolojisi altyapısını kullanan bu robotun üzerinde bir kamera bulunuyor. Robotu kaldırarak çekilen resimden sonra robotun üzerinde yeşil bir ışık yandı. Daha sonra boş bir kağıda yerleştirdiğimiz robot, kara kalem ile çektiği resmimizi kağıda çizdi. Bu çizim yaklaşık 5-6 dakika sürdü.
ROBOTLA ‘TAŞ-KÂĞIT- MAKAS’ OYNADIK
GÖRÜNTÜ tanıma ve yapay zekâ teknolojileri kullanılarak geliştirilen demolardan biri “taş-kâğıt-makas” oyunu ile gerçekleştirildi.
Robotik bir ele yerleştiren kamera, kullanıcıların el hareketini anlık olarak tanıyor ve oyun oynayabiliyor.
Elimizi robota doğru tuttuğumuzda yanan mavi ışıkla oyunu oynamaya başladık.
Tıpkı gerçek hayattaki gibi üçe kadar sayarak elimizi taş, kâğıt veya makas şekline getirdik.
Aynı anda bu hareketleri robot el de tekrarladı.
AKILLI METİN SEÇİM ÖZELLİĞİ BULUNUYOR
Google’ın Android işletim sistemli bazı akıllı telefon modellerinde bulunan akıllı kamera yazılımı Google Lens, yeni özelliklerle kullanıcılara sunuldu.
Daha önce nesne tanıma gibi özelliklerle donatılan Google Lens’e yeni gelen özellikler günlük hayatı kolaylaştıracak cinsten.
Bu özelliklerin başında akıllı metin seçim özelliği var.
Bir belgenin fotoğrafı çekildiğinde Google Lens bu belgenin üzerindeki metinleri dijitale çeviriyor ve kullanıcıların istedikleri düzenlemeleri yapabilmesini sağlıyor.
SÜRÜCÜSÜZ 10 MİLYON KM
SÜRÜCÜSÜZ otomobiller konusunda ısrarcı olan şirketlerin başında Google geliyor.
Google’ın çatı şirketi Alphabet’in bünyesinde bulunan Waymo ile bu geliştirmelerini sürdüren şirket, yenilikleri Google I/O’da paylaştı.
Etkinlik alanında TIR, van ve SUV olmak üzere üç farklı sürücüsüz otomobil modelini sergileyen şirket, şu ana kadar trafikta 10 milyon kilometre civarında yolu sürücüsüz olarak yapıldığını açıkladı.
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