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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.05.2019 - 12:33, Son Güncelleme:

Makine ihracatı 4 ayda 6 milyar dolara dayandı

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Makine ihracatı 4 ayda 6 milyar dolara dayandı

Türk makine sektörü ihracatı yılın ilk dört ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 6,5 artarak 5,8 milyar dolara yükseldi.

Makine İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin makinecileri yılın ilk 4 ayında başta ABD, İngiltere, İtalya ve Fransa olmak üzere sanayisi gelişmiş ülkelerde önemli ölçüde ihracat artışı sağladı. 

Türk makine sektörünün en büyük ihracat pazarı Almanya sanayiindeki durgunluk ise bu ülkeye yapılan makine ihracatının yüzde 8,8 gerilemesine neden oldu. Türk makine sektörü bu performansıyla ihracat gelirini, yılın ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artırdı. Sektörün toplam ihracatı 5,8 milyar dolara yükseldi. Makine sektöründe ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 78,8'e ulaştı. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, yerli makinenin Türkiye ekonomisinin ilacı olduğunu vurguladı. 
Bu ilacın etkisini artırmak için ivedilikle atılması gereken adımın, makine sektörünü yeniden stratejik sektörler arasında konumlamak olduğunun altını çizen Karavelioğlu, "Bu kapsamda yerli sanayiciyi yerli makine kullanmaya teşvik etmek ve başta makine olmak üzere tüm yüksek teknolojili mal ve ürünlerin ihracatını destekleyici politikalar uygulamak öncelik olmalıdır. Dış ticaret açığını kapamak hepimizin milli sorumluluğudur." ifadelerini kullandı. 

"YERLİ SANAYİCİ YERLİ MAKİNE KULLANSIN"

Kutlu Karavelioğlu, imalat sanayiinde devam eden sorunların yabancı müşterilerin pazarlık gücünü artırdığını ve firmaların mali durumunun ürünlerin fiyatlarına etki ettiğini belirtti. 

Yurt içindeki pazarın daralmasının, firmalar arası rekabeti yurt dışına da taşıdığını ve bu durumun yılın ilk bölümünde makinelerin değerinin altında satılmasına neden olduğunu vurgulayan Karavelioğlu, ihracattaki birim fiyatların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düşüş gösterdiğini kaydetti. 

Karavelioğlu, şöyle devam etti: 

"Bu sorunun Yeni Ekonomi Programı kapsamında alınacak yapısal ekonomik önlemlerle düzelmesini ve fiyatların hak ettiğimiz noktada dengelenmesini bekliyoruz. Diğer yandan yerli sanayicimizi de yine, yeniden yerli makine kullanmaya çağırıyoruz. Ekonomik iyileşme ve büyümenin, ancak yerli sanayicinin ithal makineye bağımlı olmaması ve üretimde yerli makine kullanmasıyla mümkün olabilecek. Türkiye'nin enerjiden sonra en fazla ithal ettiği ikinci ürün olan makinelerin ithalatı, her yıl 10 milyar dolar düzeyinde açık vermemize neden oluyor. İçten yanmalı motor, büro makineleri, pompa ve kompresörler ile türbin ve turbojet ithalatının yılın ilk dört ayında yarattığı 1,4 milyar dolarlık dış ticaret açığı yılın kalan kısmında daha da artarsa, bu durumun ekonomimiz üzerindeki yükü büyük olacak." 

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