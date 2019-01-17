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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
17.01.2019 - 17:18, Son Güncelleme:

Makine ihracatçıları hedeflerini açıkladı

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Makine ihracatçıları hedeflerini açıkladı

Makine İhracatçıları Birliği, 2018 yılı değerlendirmesini yaparken ve yeni yıl için de hedeflerini açıkladı. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, ihracatını yüzde 15,5 artırmayı başaran makine sektörünün toplam ihracatı 17,1 milyar dolara ulaştığına dikkat çekti.

Makine İhracatçıları Birliği, düzenlediği toplantıda 2018 yılı değerlendirmesini ve yeni yıl için hedeflerini düzenlediği toplantıyla açıkladı. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda; Türkiye’nin 2018 yılı toplam ihracatının yüzde 10,1’ini gerçekleştiren makine sektörü, ihracatın ithalatı karşılama oranını ise yüzde 64’e yükselttiği belirtilirken. İhracatının yüzde 60’ını Avrupa Birliği’ne ve ABD’ye yapan sektörün kilogram başına ortalama birim fiyatları da 6,1 dolara ulaştığı açıklandı.

"2001’den bugüne makine ihracatı 10 katına çıktı"
2018 yılında makine ihracatında kaydedilen 323 bin ton artışın rakamsal etkisinin 2,3 milyar dolar olduğunu belirten Karavelioğlu, geçen yıl dünya makine ihracat artış hızını 4’e katladıklarını kaydederek şunları vurguladı: "2001 yılından bu yana makine ihracatımızı 10 katına çıkardık. Geçtiğimiz yıl yaptığımız çalışmalarla ekonomideki dalgalanmaların olumsuz etkilerini en aza indirmeyi başardık. Teknolojimize güvenerek ithalatçı ülkelerin kur farkını fırsata çevirmesini engelledik ve birim fiyatlarımızı düşürmeden Türk makinelerin marka gücünü koruduk. İleri teknoloji ve inovasyona yaptığımız yatırımlarla makinelerimizin marka algısını daha da yukarı taşıyacağız".

Küresel rekabetin ana unsuru teknoloji
Makine ihtiyacını ithalatla karşılamaya devam eden ülkelerin geride kalacaklarına dikkat çeken Karavelioğlu, küresel ticaret savaşlarının ardında teknoloji savaşlarının yer aldığını belirterek şunları ifade etti: "Kaynak maliyetlerinin tüm dünyada arttığı bir süreçte eski alışkanlıkları bir kenara bırakmak gerekiyor. Türkiye sanayii artık yeni bir sayfa açmalı ve dövizle borçlanarak makine ithal etme anlayışı tamamen bırakmalı. Makine sektörü pazar büyüklüğü küresel pazar içinde yüzde 1,9 seviyelerine kadar yükselen ülkemizin, makine ithalatı sebebiyle 10 milyar dolar dış ticareti açığı vermesini doğru bulmuyoruz. Teşvik mekanizmasının yerli makine ve teknolojiye ayrıcalık tanıyacak şekilde revize edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Makinelerin imalatçıları ve kullanıcılarıyla birlikte yurtiçinde geliştirilmesi, yerli ve milli olmanın temel unsurudur".

"KOBİ’ler özel maksatlı makinelerle büyüyecek"
Özel maksatlı makinelere olan ihtiyacın artmasının, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de KOBİ düzeyinde teknoloji geliştiren makine imalatçılarının gelişimine katkı sunacağını söyleyen Karavelioğlu sözlerini şöyle tamamladı: "KOBİ'lerin etkin olduğu Türkiye ekonomisi için bu dönem, çok önemli bir fırsattır. Özel maksatlı makineler üretmeye ve niş alanlarda teknoloji geliştirmeye uygun bir sektörel yapımız var. Mevzuatta yapılacak iyileşme, makine imalatçılarının AR-GE yatırımlarını daha da artıracaktır. Yalnız, piyasa gözetimi ve denetiminin etkin bir şekilde tesis edilmesi gerekiyor. Makine sektöründe piyasa gözetim ve denetimi tam bir ihtisas konusu olduğu için, sektör temsilcilerinin deneyiminden mutlaka yararlanılmalı. Yatırım ortamında yapılacak iyileştirme, sadece makine sektörünün değil bir bütün olarak Türk sanayiinin önünü açacaktır. Tedarikçi dallarda dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik tedbirler, Türkiye’yi uluslararası pazarda daha rekabetçi ve daha da güçlü bir ülke kılacaktır".

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