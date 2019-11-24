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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Turan YILMAZ/ANKARA
24.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Maketten satışa Meclis takibi

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
turanyilmaz@hurriyet.com.tr
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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
turanyilmaz@hurriyet.com.tr
Maketten satışa Meclis takibi

MECLİS, devremülk ve devre tatilden sonra maketten satış şikayetleri için harekete geçti.

Dilekçe Komisyonu, maketten satış şikayetlerini incelemek üzere alt komisyon kurdu. Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır, “Türkiye’de ve dünyada çok önemli işlere imza atan inşaat firmalarımız var ama disipline edilmemiş bir takım firmalar vatandaşın iyi niyetinden, mevzuatın eksik uygulanmasından istifade ederek mağduriyetlere sebep oluyorlar” dedi.

Maketten satışlarla ilgili bin 959 imzalı 360 şikayet dilekçesi, komisyona ulaştı. Dilekçe verenler arasında iktidar ve muhalefetten milletvekilleri de yer aldı. Maketten satışlara ilişkin şikayetler özetle şöyle anlatıldı: “Ön ödemeli satış sözleşmesiyle maketten satışı yapılan gayrimenkullere ilişkin geniş, kapsamlı sorunlar yaşandığı, sözleşme konusu gayrimenkullerin ya hiç ya da gereği gibi teslim edilmediği, harçlar ve benzeri kamusal yükümlülüklerin maliyetinin yüksek olması nedeniyle tüketicilerin resmî şekil şartlarına uygun sözleşme düzenlenmesinden feragat ettiği ya da buna yönlendirildiği, teminat sağlama yükümlülüğünün şirketlerce yerine getirilmediği, mükerrer satışların yaşandığı, bağlı kredi kullanımı nedeniyle tapuların ipotekli olduğu görülmüştür.”

 

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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
turanyilmaz@hurriyet.com.tr
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