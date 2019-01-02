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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.01.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Makarnalık buğdayda çiftçiye alım garantisi

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Makarnalık buğdayda çiftçiye alım garantisi

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu: "Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile iş birliği protokolü imzaladık. Çiftçinin ürettiği buğdaya alım garantisi vereceğiz. Buna karşılık da bizim istediğimiz tohumların ekilmesini sağlamış olacağız ve direkt olarak çiftçiden fabrikalara ürünlerimizi alabileceğiz. Sektörümüzün aldığı tedbirlerle makarnalık buğday açısından 2019 yılını sorunsuz atlatacağımızı öngörüyoruz." açıklamalarında bulundu.

TÜRKİYE Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, sektörün ihtiyaç duyduğu miktar ve kalitede buğdayı iç piyasadan karşılamayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile iş birliği protokolü imzaladık. Çiftçinin ürettiği buğdaya alım garantisi vereceğiz. Buna karşılık da bizim istediğimiz tohumların ekilmesini sağlamış olacağız ve direkt olarak çiftçiden fabrikalara ürünlerimizi alabileceğiz." dedi.

Külahçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, makarna sektörünün teknolojik atılımlarla yıllık 2 milyon ton kurulu kapasiteye ulaştığını, toplam cironun da 1 milyar doları bulduğunu bildirdi.     

Sektörde yaklaşık 30 bin kişinin istihdam edildiğini dile getiren Külahçıoğlu, dünyada İtalya'dan sonra en çok makarna ihraç eden 2'inci ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.     

Sektörün 2018 için koyduğu 1 milyon 200 bin tonluk ihracat hedefinin yakalandığını anlatan Külahçıoğlu, bu yıl da dış satımda yüzde 15 artış hedeflediklerini ifade etti.     

Külahçıoğlu, makarnalık buğdayın yetersiz olduğuna yönelik spekülasyonlar olduğunu belirterek, şöyle devam etti:     

"Sektörümüzün aldığı tedbirlerle makarnalık buğday açısından 2019 yılını sorunsuz atlatacağımızı öngörüyoruz. Normal şartlarda Türkiye'de üretilen buğday iç tüketime yeterli ancak ihracat yaptığımız için ithalat yapma zorunluluğumuz var. Bu yıl da sektör paydaşları yaklaşık 200 bin ton civarında ithalat için bağlantılarını yapmış durumda. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan sezona kadar yeterli buğdayımız olacak. Bu da tüketicilere yönelik olarak makarnada sezona kadar çok cüzi bir fiyat artışı demektir. Bu anlamda sektörümüz elinden geleni yapacaktır."     

Külahçıoğlu, kaliteli makarnalık buğday üretilebilecek ekolojik bölgelere sahip Türkiye'nin makarnalık buğdayın "ana vatanı" olduğunu söyledi.

Türk makarnasını daha az ithal girdiyle üretmek istediklerini dile getiren Külahçıoğlu, buğday ekim alanlarının artırılması için projeler geliştirdiklerini aktardı.     

"ÇİFTÇİMİZE ALIM GARANTİSİ VE DOĞRU FİYAT VERECEĞİZ"

Külahçıoğlu, şunları kaydetti:     

"Şu anki sistemde, çiftçiler ürünlerini aracılara vererek borsalara gönderiyor. Borsalardan da fabrikalara geliyor ancak homojen buğdayı bulabilmemiz zor oluyor. Genellikle borsa öncesinde farklı tohumlar karıştırılarak veriliyor. Bunu aşabilmek için Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile iş birliği protokolü imzaladık. Çiftçinin ürettiği buğdaya alım garantisi vereceğiz. Buna karşılık da bizim istediğimiz tohumların ekilmesini sağlamış olacağız ve direkt olarak çiftçiden fabrikalara ürünlerimizi alabileceğiz, aracıları da kaldırmış olacağız. Önemli bir gelişme. Çünkü ülkemizdeki ekim alanları azalıyor. Makarna sektörümüzün ihtiyaçlarını uzun vadede karşılayabilmek için böyle bir çözüm yolu bulduk. Her zaman da çiftçimize alım garantisi ve doğru fiyat vereceğiz, bizler de istediğimiz kalitede tohumları ve ürünleri alarak sektörümüzü büyüteceğiz."     

"MAKARNAYI OKULLARDA GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

2019 yılında iç tüketimde de yüzde 10'luk artış hedeflediklerini, makarna tüketimine yönelik ön yargıları kırmak için uğraştıklarını belirten Külahçıoğlu, şunları kaydetti:     

"Mümkün olduğunca tüketiciyi bilgilendirecek çalışmalar yapıyoruz. Yakın tarihte uluslararası bir mutabakat bildirisine Türkiye olarak imza attık. Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği, aynı zamanda Uluslararası Makarnacılar Birliğinin (IPO) de bir üyesi. IPO, bağımsız bir araştırma kuruluşuna bilimsel çalışma yaptırdı. 16 ülkeden bilim insanı bu çalışmaya imza attı. Türkiye'den de Prof. Dr. Nevin Şanlıer bu mutabakata imza attı. Bildiriyle birlikte makarna, sağlıklı beslenmede vazgeçilmez bir ürün olarak yerini aldı. Bunun yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının obeziteyle mücadele kapsamında okullarda tüketilecek gıdalara yönelik bazı çalışmaları oldu. Bu çalışmalarda da makarna aklandı. Özellikle obeziteyle mücadelede önümüzdeki yıllarda okullarda makarnaları görmeye başlayacağız."     

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