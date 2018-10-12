Makam aracı ile gündeme gelmemeliyiz

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök’ün tartışma konusu olan makam aracı alımı sonrasında Hürriyet’e konuştu.

12 Ekim 2018 - 00:49:15 Hacer Boyacıoğlu - Hacer BOYACIOĞLU/ANKARA

True

Atalay, “Çok net söylüyorum. Bu dönemde zaruri olmayan hiçbir harcama yapılmayacak. Biz işçinin parasının ve haklarının sadece emanetçisiyiz. Bu dönem sorumluluğumuz da hassasiyetimiz de iki katına çıkmak zorunda. Aksini yapanlarla anlaşamayız” dedi. Dün Hürriyet’in manşetinde yer alan “İsa Başkanın tasarrufu” haberi, tartışma yarattı. Artık makam araçları gibi konularla gündeme gelinmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Atalay, şunları söyledi:

“Böyle bir kriz döneminde ve şeker fabrikası özelleştirmeleri yeni tamamlanmışken, yapılan hiç şık olmadı. Arkadaşımız da durumun farkında, çok üzgün ve siparişin 6 ay önce verildiğini söylüyor. Ben durumdan yeni haberdar oldum ve buradan tüm arkadaşlarıma net bir şekilde söylüyorum. Zaruri olmayan hiçbir harcama yapılmayacak. İşçimiz, çalışanımız, işverenimiz bu günlerde işini korumanın, işyerini korumanın derdinde. Böyle bir dönemde harcanacak her bir kuruşu, iki kez düşüneceğiz. Biz işçinin parasının ve haklarının emanetçisiyiz. Aksini yapanla anlaşamayız. Türk-İş çatısı altında olan herkes de bu gündeme göre önceliklerini belirlesin, kimi temsil ettiğini unutmasın.”