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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
06.11.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

Mahkemenin yasakladığı Uber'i taksiciler kullanıyor

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
Mahkemenin yasakladığı Uber'i taksiciler kullanıyor

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, Uber’in haksız rekabet oluşturduğu ve uygulamaya erişimin engellemesini hükmetmişti. Ancak Uber mahkeme kararıyla yasaklansa da erişimin açık olması nedeniyle taksiciler kullanmaya devam ediyor.

Uber’e karşı açılan dava geçtiğimiz ay sonuçlansa da taksiciler Uber kullanmaya devam ediyor. Ekim ayında İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, Uber'in haksız rekabet oluşturduğuna hükmetti. Mahkeme, Uber uygulaması ve Uber.com’a erişimin engellenmesine karar verdi.

Ancak aradan yaklaşık olarak 20 gün geçmesine rağmen Uber’e akıllı telefonlardan ve bilgisayarlardan erişilebiliyor ve taksiciler de Uber’i kullanmaya devam ediyor.

TİCARİ TAKSİLER KULLANIYOR

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın Uber’e karşı çıkması ve dava açmasına rağmen ticari taksi şoförleri Uber kullanıyor. Şoförler Uber’den elde ettikleri geliri aynı gün hesaplarında görebiliyorlar.

Uber’in geçtiğimiz aylarda almış olduğu kararla birlikte VIP olarak dizayn edilen minibüs tarzı araçlar hizmetten çekilmişti. Böylece Uber XL hizmeti de son bulmuş ve Uber yoluna sarı taksi ve turkuaz taksilerle devam edeceğini açıklamıştı.

ÖDEMELER HESAPLARA YAPILIYOR

Uber vasıtasıyla yolcu taşıyan taksi şoförleri ödemelerini banka hesaplarına ya da ödeme hizmetleri şirketleri aracılığıyla alabiliyor. Son yıllarda geliştirilen ödeme hizmetleri ile birlikte şoförler paralarını günlük olarak çekebiliyor.

UBER, CAREEM’İ SATIN ALMIŞTI

Uber Mart ayında hamle yaparak Türkiye dahil 15 ülkede hizmet gösteren Careem’i 3.1 milyar dolara satın aldı. İstanbul’da ticari taksi şoförleri Uber, Careem, BiTaksi, iTaksi gibi uygulamaları kullanmaya devam ediyor.

Careem’i kullanan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, Uber’in Careem’i satın almasının Orta Doğu hamlesi olduğunu ve şoka girdiklerini söylemişti.

Uber’e mahkeme tarafından yasak getirilse de Uber’in sahip olduğu Careem’e ilişkin herhangi bir yasak getirilmedi.

TAKSİ PLAKA FİYATLARI ETKİLENMEDİ

Uber’in yasaklandığına dair mahkeme kararı sonrasında taksi plaka fiyatları taksimetre fiyat artışının da etkisiyle 2 milyon liraya kadar yükselse de kısa sürede yeniden 1.6-1.7 milyon lira seviyelerine geriledi.

İŞTE UBER KULLANAN TAKSİLER

Mahkemenin yasakladığı Uberi taksiciler kullanıyor

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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