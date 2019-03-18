Sikayetvar.com'a tazminat cezası

TÜKETİCİLER, satın aldıkları mal ve hizmetlere ilişkin şikâyetlerini çeşitli platformlar üzerinden dile getirebiliyor. Kimi tüketici sosyal medya hesabında, kimi bu alanda faaliyet gösteren siteler üzerinden şikâyetini aktarıyor. Şikâyetlerin yer aldığı siteler ile markalar arasında ise zaman zaman ihtilaflar gündeme gelebiliyor. İsviçre markası Swatch ile 4 milyona yakın üyesi olan sikayetvar.com’un sahibi Şikayetvar Bilişim AŞ arasında yaşanan anlaşmazlık dava konusu oldu.

Dünyaca ünlü markaya ilişkin tüketici şikâyetleri Swatch logosu kullanılarak sitede yer aldı. Durumu fark eden Swatch yetkilileri, site ile temasa geçerek şikâyete konu bazı ürünlerin kendilerine ait olmadığını, 40-50 liraya satılan ürünlerin sahte olduğunu belirtti. Ürünlerine ilişkin yapılan yorumlara yanıt vermek istediklerini belirten Swatch yetkilileri, siteden ‘kurumsal üye olmanız’ gerekir yanıtı aldı. Yıllık kurumsal üyeliğin ise 3 bin 400 TL olduğu e-posta mesajı ile bildirildi. Swatch avukatları, müvekkillerine ait logoların kaldırılması için şirkete ihtarname gönderdi. Ancak sorunun çözümüne ilişkin bir gelişme olmadı. Bu kez, Swatch AG adına Şikayetvar Bilişim’e karşı İstanbul Anadolu 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldı. Tazminat talepli davada, marka hakkına tecavüzün tespiti de talep edildi.





Sikayetvar.com'dan Swatch çalışanlarına gönderilen e-postada kurumsal üyelik için 3400 TL'lik ücret ödenmesi gerektiği kaydedildi.





Davacı şirket adına mahkemeye sunulan dilekçelerde özetle “Yapılan yorumlara ilişkin ürünlerin bir kısmının bizimle ilgisi yok. Yorumlara cevap hakkımızı kullanmamıza izin verilmedi. Yanıt vermek için paralı üyeliğin zorunlu olduğu kaydedildi. Davalı taraf, Swatch markası ve logosunu, kendi sitesinde izinsiz bir biçimde kullanarak haksız kazanç elde ediyor. Müvekkilin markasına zarar veriliyor; haksız yere ürünler kötüleniyor” denildi. Dava dilekçesinde, 20 bin TL manevi tazminatın yanı sıra Swatch markası ve logosunun sitede kullanımının yasaklanmasını talep etti.





TARAF DEĞİLİZ

Şikayetvar Bilişim AŞ avukatı ise yaptığı savunmada özetle şunları kaydetti: “Tüketicilerin, aldıkları ürünlere ilişkin yorumlarına yer veriyoruz. Söz konusu şikâyetler bize ait değil. Tarafı olmadığımız davanın reddine karar verilsin. Yazılan şikâyetlere, üye olan olmayan herkes yanıt verebiliyor. Davacının, ticaret unvanı ve logosunun kullanımı da haksız kullanım alanına girmiyor”

Mahkeme, dosyaya sunulan bilirkişi raporu yanı sıra tarafların delil ve savunmalarını aldıktan sonra kararını verdi. Mahkeme, Şikayetvar’ın, davacı Swatch’a 10 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Yargılama giderlerini de Şikayetvar’ın ödemesine karar veren mahkeme, Swatch markasının izinsiz ve haksız kullanıldığına hükmetti. Marka hakkına tecavüz edildiğine işaret eden mahkeme kararında “Site içeriğinde, davacının ürün ve hizmetlerini kötüleyen yazılara yer vermek suretiyle haksız rekabette bulunduğunun tespitine...” denildi. Mahkeme, kararın kesinleşmesi ile birlikte hüküm özetinin Türkiye genelinde yayın yapan bir gazetede ilanına karar verdi.

KESİNLEŞİRSE EMSAL KARAR OLACAK

KARARA ilişkin açıklama yapan Swatch avukatı Eray İnceoğlu “Karar kesinleştiğinde emsal olacak. Bundan böyle, davalı firma diğer markaların kurumsal logolarını sitesinde kullanamayacak. Öte yandan bu kararla birlikte, şikayet edilen firmalara da ücretsiz yanıt hakkı vermek durumunda kalınacak. Bizim davamıza konu yorumlardan bazılarına baktığımızda müvekkil markası ile ilgisinin olmadığı çok net anlaşılıyordu. Örneğin, 2 saati 90 liraya almış bazı tüketici yorumları var. Fiyata bakıldığında bile burada bir tuhaflığın olduğu görülebiliyor” dedi.

KARAR HUKUKA UYGUN DEĞİL

Şikayetvar Bilişim AŞ Avukatı Kürşat Ergün ise, karara ilişkin şunları kaydetti: “Kararın hukuka uygun olduğunu düşünmüyoruz. Bu nedenle, ilk derece mahkemesinin verdiği kararı bir üst merciye götüreceğiz. Bu müracatımız sonucunda, emsal Yargıtay kararları gözetilerek hukuka uygun bir sonuç çıkacağını umuyoruz.”