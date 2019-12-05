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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.12.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Mahkemeden emsal karar! Sıfır otomobil aldı... Başına gelenler şoke etti

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İzmir'de sıfır kilometre aldığı otomobilin motor arızası vermesi nedeniyle değişimi için yargıya başvuran kişinin açtığı davada mahkeme, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti.

İzmir 1. Tüketici Mahkemesi, bir tüketicinin açtığı davada, motor arızası veren otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi. Torbalı ilçesinde yaşayan Fatih Ünlü, 2017 yılında satın aldığı lüks otomobili motor arızası nedeniyle servise götürdü. Yetkili serviste 30-40 bin liralık bir parça değişimi yapılması gerektiğini öğrenen Ünlü, bunun yapılmasını istemedi.

Fatih Ünlü, iddiasına göre ihtar çekmesine rağmen serviste parça değişimi yapıldı ancak otomobil bir süre sonra aynı arızayı verdi. Bu sürede firma yetkilileriyle bağlantıya geçen Ünlü ise otomobilin garanti kapsamında değişimini istedi. Değişimle ilgili olumsuz yanıt alan Ünlü, konuyu yargıya taşıdı.
İzmir 1. Tüketici Mahkemesinde görülen ve dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Araçta sürücünün herhangi bir kusuru olmayan arızalar meydana geldiği ve sık sık tekrar ettiği, motorun çalışması durumunda yağ çubuğundan dışarıya duman çıktığı, motorun üfürdüğü, bu durumda araçta sürekli yağ kaybına neden olacağı, araçta meydana gelen ve sürücü kaynaklı olmayan arızalar sonucunda değiştirilen parçaların aracın orijinalliğini bozacağı ve aracın rayicini kesinlikle düşüreceği, değer kaybı yaratacağı, aracın ayıpları gizlenmiş olarak satıldı ise yapılan satışın gizli ayıp niteliğinde olacağı belirtmiştir."

İzmir 1. Tüketici Mahkemesi, ilgili firmanın otomobili yenisiyle değiştirmesi gerektiği kararına vardı. Mahkemenin kararında şu değerlendirmeler yer aldı:
"Otomobilde meydana gelen arızaların tekrar ettiği ve yağ azaltması sonucu aracın imalat kaynaklı gizli ayıp niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır. Bilirkişi raporunda tüm bu hususlara ilişkin teknik açıklamalar yapılmış ve rapor tüm yönleriyle hükme elverişli görülmüştür. Dolayısıyla davacının ilgili yasaya göre seçimlik haklarını kullanma imkanı doğmuştur. Davacı bu seçimlik haklarından ayıpsız misli ile değişimi hakkını tercih etmiştir. Satıcı artık bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür."

Mahkemeden emsal karar Sıfır otomobil aldı... Başına gelenler şoke etti
"ARAÇ AYIPLI BİR ARAÇ VE MİSLİYLE DEĞİŞMESİ GEREKİYOR"

Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıfır kilometre aldığı otomobilin bir süre sonra motor arızası verdiğini dile getirdi. Motor çubuğuna baktığında araçta hiç yağ kalmadığını fark ettiğini anlatan Ünlü, şunları kaydetti:

"Dava açmadan önce aracı satın aldığım firma ve Almanya'daki fabrikaya değişim talebinde bulundum. Şirket taleple ilgilenmedi ayrıca dava açmamız gerektiği yönünde telkinde bulundular. Bayiye çekilen otomobilde rızamız dışında yaklaşık 40 bin liraya yakın parça değişimi yapıldı. Parça değişimi ve onarımı kabul etmedik. İhtara rağmen araçta onarım yaptılar. Açtığımız davayı kazandık. Şu an araç ayıplı bir araç ve misliyle değişmesi gerekiyor."

Yaklaşık 1 yılı aşkın süredir dava süreciyle uğraştıklarını vurgulayan Ünlü, firmanın da üst mahkemeye itiraz yoluna gittiğini ifade etti. Uzun süredir aracının yenilenmesini beklediğini anlatan Ünlü, "Biz aracın değiştirilmesini istiyoruz çünkü mağduriyetimiz devam ediyor." dedi.

Ünlü'nün avukatı Sertaç Çetin de benzer durumu yaşayan tüketicilerin ivedilikle ihtar çekmesi gerektiğine işaret etti. Açtıkları davada müvekkilinin mağduriyetinin tespit edildiğini belirten Çetin, "Bu kararı da icraya verdik ve şu an beklemedeyiz." diye konuştu. 

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