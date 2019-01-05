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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
05.01.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

Mahkemeden, Büyükçekmece Yat Limanı ile ilgili önemli karar

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Mahkemeden, Büyükçekmece Yat Limanı ile ilgili önemli karar

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, inşaatı yılan hikâyesine dönen Büyükçekmece Yat Limanı projesi için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkemenin durdurma kararında gerekçe olarak ise “Yapılan incelemeler sonucunda dava konusu Büyükçekmece Yat Limanı planına yönelik işlemlerin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve teknikleri ile kamu yararına uygun olmadığı” nedenleri yer aldı.

BÜYÜKÇEKMECE Belediyesi, Hazine’ye ait 149 dönümlük alan üzerine 40 milyon dolarlık yatırım yapılması planlanan yat limanı ihalesini Almanya’da bulunan IGM GmbH şirketine vermişti. Yap işlet devret modeli ile ihaleyi 49 yıllığına üstlenen şirket daha sonra isim değişikliği yaparak Marina İstanbul Tur. İnşaat A.Ş. adını aldı. Ancak bu şirketin Türk sahipleri projeyi tamamlamadıkları gibi, haklarında dolandırıcılık davaları açıldı. Dev projenin işletme ihalesi bu kez Haziran 2015'te Yeditepe Marina Yatırım Tur. İnşaat AŞ’ye devredildi.

Mahkemeden, Büyükçekmece Yat Limanı ile ilgili önemli karar

MAHKEME PROJEYİ DURDURDU
Limanın inşaatı ile ilgili süreç devam ederken Büyükçekmece’de yaşayan 4 kişi, planlamanın hukuka aykırı olduğu iddiası ile dava açtı. Yürütmenin durdurulması talebi ile açılan dava İstanbul 8. İdare Mahkemesinde görüldü. Mahkeme yapılan başvuruyu geçen 11 Aralık’ta karara bağladı. Mahkeme, son olarak "Kıyı İstanbul" olarak tanıtımı yapılan Büyükçekmece Yat Limanı’na ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının değişikliğinin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğine hükmederek yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

HUKUKA AYKIRI BULUNDU
Mahkemenin yürütmenin durdurulmasına hükmettiği kararda şu ifadelere yer verildi: “Büyükçekmece Yat Limanı imar planları raporları içindeki analitik araştırmalarda ve analizlerde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde belirtilen hususların yeteri kadar dikkate alınmadığı, 10 metre ve 12 metre yolun kaldırılması sahil yolunun devamlılığı ile ulaşım sistemindeki devamlılığı bozduğu, ziyaretçiler ve çalışanlar için yeterli otopark alanı ayrılmadığı, çocuk ve yetişkinler için oyun-dinlenme tesislerinin projede olmadığı görülmüştür.

Büyükçekmece Yat Limanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde şehircilik ilkelerine planlama esaslarına ve kamu yararına uygunluk bulunmadığı, bu yönüyle de hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır”

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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