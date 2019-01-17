Mahkeme, lüks sitede yıkıma ‘dur’ dedi
Milyon dolarlık fiyatları ile Ataköy bölgesinin en gözde sitelerinde birinde yaşayalar idare mahkemesinin kararı ile rahat bir nefes aldı. Bakırköy Belediyesinin yıkım kararı aldığı site duvarları ile ilgili görülen davada mahkeme ‘ret’ kararı verdi.
ATAKÖY 2-5-6 Kasım’da bulunan ve 300 kadar ailenin yaşadığı Novus Residence Site Yönetimi’ne 3 Kasım 2017’de belediyeden bir yazı ulaştı.
YIKIN YOKSA BİZ YIKARIZ
Bakırköy Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak İşleri Müdürlüğü’nden gelen yazıda, “ Kamuya terk edilmiş alanları, bahçe duvarları yapılmak suretiyle tarafınızca işgal edilmiştir bulunmaktadır” ifadeleri yer alıyordu. Belediye yazısın devamında ise “Kamuya ait alanlara tecavüzlü bahçe duvarlarının yazımız eki haritada belirtilen sınırlara 10 gün içinde çekilmesi, çekilmediği takdirde 775 sayılı (Gecekondu Kanunu) yasa kapsamında yıkımın belediyemizce yapılacağı ve yıkım masrafının yüzde 20 fazlasının yönetiminizden tahsil edileceği hususunda bilgilerinizi rica ederim” ifadelerine yer verildi.
Söz konusu yazıya site yönetimi de resmi bir yazı ile yanıt verdi. Yönetim adına gönderilen yazıda, alınan yıkım kararının hukuka aykırı olduğu savunuldu.
İSKÂNI BELEDİYEVERDİ
Yazıda, yıkım kararı verilen duvarların iskân belgesinin bulunduğu kaydedildi. İskân belgesinin 7 yıl önce verildiği hatırlatıldı. Site yönetimi kararın iptal istemi ile İstanbul 5. İdare Mahkemesinde de dava açtı. Av. İbrahim Aycan’ın mahkemeye sunduğu dilekçesinde özetle şöyle denildi: “Yıkım tebligatı dayanaksız ve hukuksuz. Yıkım tebligatı gönderilen duvarlar bizzat davalı tarafından iskân verilmiş yapılar. Belediye verilen iskân tarihi ise 16 Eylül 2010. İskân belgesinin üzerinden 7 yıl geçtikten sonra 1 gün süre vererek sitenin duvarlarının yıkılmaya çalışılması, dünyanın hiçbir yerinde kabul edilmesi olanaklı olmayan bir hukuk garabetidir. İşgal edildiği iddia edilen alanlar site sakinlerinin kullanabileceği alanlar da eğil. Yıkım sonucunda belediyenin de kamunun da hiçbir menfaati söz konusu olmayacaktır.”
BAHÇE DUVARI İLE İŞGAL EDİLDİ
Bakırköy Belediyesi adına yapılan savunmada ise özetle “Kamuya terkinli alanlar bahçe duvarı yapılarak işgal edildi. Söz konusu alan belediyemiz yetkisi ve tasarrufu altında. İşlemin hukuka uygun tesis edildi. Davanın reddine karar verilsin.”
MAHKEME, ‘YIKIM KARARINI İPTAL ETTİ
Mahkeme yaptığı yargılama sonucu kararını verdi. Mahkeme, yıkıma ilişkin kararı iptal etti. Mahkeme, yargılama masraflarını da davalı belediyenin ödemesine hükmetti.
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