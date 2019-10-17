Mahkeme karar verdi! Araçların hepsi satışa çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMahkeme karar verdi! Araçların hepsi satışa çıktı
GeriEkonomi Mahkeme karar verdi! Araçların hepsi satışa çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 17.10.2019 - 17:36, Son Güncelleme:

Mahkeme karar verdi! Araçların hepsi satışa çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mahkeme karar verdi! Araçların hepsi satışa çıktı

OTOMOBİLCİLER Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği’nin, internet uygulaması üzerinden ulaşım hizmeti veren UBER’e karşı açtığı davada karar çıktı. Türkiye’de UBER’e erişimin mahkeme kararı ile engellenmesi üzerine sürücüler, araçlarını satışa çıkartmak için otomobil galerilerine müracaat etmeye başladı.

Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği’nin, internet uygulaması üzerinden ulaşım hizmeti veren UBER’e karşı açtığı davada karar çıktı. Mahkeme, UBER hizmetlerinin haksız rekabet oluşturduğuna karar vererek durdurulmasına ve internet uygulamalarına da erişimin engellenmesine karar verdi. UBER sürücüleri, araçlarını elden çıkartmak için otomobil galerilerine müracaat etmeye başladı.

Mahkeme karar verdi Araçların hepsi satışa çıktı
'ARACINI SATMAK İÇİN BİZE ÇOK GELEN OLUYOR'

Bağcılar’da bir otomobil galerisi olan Engin Kalebaşı, Tabii ki gelen oluyor. Yaklaşık 10 bin civarında UBER aracı ve sürücüsü vardı. UBER Türkiye’den çekilince ve mahkeme kararıyla da bu iş durdurulunca, çok sayıda insan satmak durumunda kalıyor. Kredi çekmişler, borçlarını ödeyemiyorlar. Bu şekilde satış için bize çok gelen oluyor. Günde 3-5 kişi bu iş için bize müracaat ediyor. Zor satarlar çünkü yüksek bedellerle almışlardı o dönemde. Araç sayısı çok azdı. UBER’e arabalarını sokmak için kaç para dediysek aldılar o dönem. Ama şimdi araç fazlalığı oluştu. Bir de araçlar panelvandan VİP’e dönünce bunun talebi de çok az. Onun için bedelleri de düşük oluyor. Kilometreleri de fazla olmuş oluyor. Yıpranmışlığı da var. Vatandaşların zararı tabii ki o" şeklinde konuştu.

'HAKSIZ REKABET İLE BİZİMLE YARIŞIYORLARDI'

Taksi şoförü Şakir Çiftlik, Engellenmesinde zaten geç kalındı. Haksız rekabetle bizle yarışan bir kurumdu. Yabancı bir menşei olduğunu biliyoruz. Bizim için sevindirici. İster istemez işlerimizin artacağına ben eminim" şeklinde konuştu.

Mahkeme karar verdi Araçların hepsi satışa çıktı
Bir taksi durağında çalışan Mustafa Kartal, Olması gereken buydu. Taksiciler yıllardır bu işe emek veriyor. Onlar gelip hazırdan para kazanıyorlar. Biz yevmiyesini veriyoruz, sigortasını, kaskosunu, vergisini veriyoruz. Onlar heybeden gelip para kazandılar. Olması gereken buydu" ifadelerini kullandı.

 

'UBER GİDER BAŞKA BİR ŞEY GELİR'

Taksi şoförlüğü yapan Muharrem Bilge, UBER kalktı ama kalktıktan sonra bizim çalışma şartlarımız ne olacak? Çalışma şartlarımız iyileşmeli bizim. Taksi şoförlerinin yevmiyelerine zam yaptılar. Sigortalarını kendi ödüyorlar, kiralarına zam geldi. Bugün UBER gider başka bir şey gelir. Bu çalışanların şartları düzenlenmezse UBER de gelir korsan taksi de çoğalır. Mesele burada UBER’in falan gitmesi değil. Rekabet ortamında takside çalışan insanların şartlarının düzenlenmesi. Adam kiracı, 7 bin lira kira istiyorlardı şimdi UBER kapatıldı diye 9-9,5 bin lira kira istiyorlar. Bunlar düzelmedikten sonra UBER gider başka bir sürü şey gelir" dedi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle